Предварительный обзор Raijintek Delos RBW. Башня на три вентилятора

2019-01-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Raijintek Delos RBW; [51]
В последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских решений — каждый хочет как-то выделиться на фоне остальных, показать свои преимущества и крутые решения. Кто-то просто делает свою башню большой и громоздкой, чтобы на фоне остальных казать круче, кто-то добавляет подсветку и думает, что этого предостаточно. Создатели продукта Raijintek Delos RBW пошли дальше и кроме подсветки реализовали еще и массу дополнительных бонусов, которые делают данную систему охлаждения не только привлекательной, но и практичной в использовании — она действительно хорошо охлаждает ваш процессор. Для тех пользователей, которые хотят купить процессор и разогнать его до повышенных частот, это просто идеальный вариант — сразу и охлаждение хорошее, и корпус выглядит очень привлекательно без лишней головной боли с подсветкой. Давайте же посмотрим, что эта система умеет.

Характеристики

Производитель позиционирует данное решение в первую очередь как продукт для игрового решения, так что для обычных офисных ПК он может банально не подойти по сокету. Продукт поддерживает процессоры на сокете AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 и Intel LGA 775/115x/1366/201x/2066. Теоретически, сюда подойдет любая современная модель «камня», но перед покупкой настоятельно рекомендуем ознакомиться с перечнем сокетов и сравнить их с тем, что вы покупаете или уже купили. Новинка является башней с двумя радиаторами, которые вместе с вентиляторами является неким бутербродом. Радиатор выполнен из алюминиевого сплава, довольно прочный, но легкий. Его пронизывают шесть U-образных тепловых трубок диаметром 6 миллиметров, которые соединяют радиатор с площадкой. Стоит отметить, что все эти трубки имеют прямой контакт с крышкой процессора.

Кроме того, в комплекте установлено три вентилятора с диаметром 92 миллиметра. Один установлен внутри радиатора, два остальных расположены снаружи. Получается отличный поток воздуха, который не только охлаждает радиатор, но и мощно продувает воздух из передней части корпуса в заднюю. При помощи ШИМ вы можете управлять скоростью вращения данных вентиляторов в диапазоне от 650 до 2000 оборотов в минуту. Это позволяет при пониженных температурах не переживать о слишком высоком уровне шума, зато при необходимости вентиляторы можно разогнать до предела и получить хорошие температуры.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида тоже все хорошо. Видно, что люди, которые занимаются разработкой проекта, знают свое дело и понимают, что геймерам сейчас нужно не только мощное железо, но и привлекательный дизайн, радующий душу. В верхней части данной башни имеется дополнительный блок, у которого есть красивая RGB подсветка. Она приятно освещает корпус и ее предостаточно, чтобы ваш ПК изнутри смотрелся крайне привлекательно. Отдельно порадовал тот факт, что все элементы корпуса выполнены из черного пластика. Это придает строгости дизайну.

Итог

На текущий момент производитель не называет стоимости данной башни, так как, видимо, пока что с ней еще не определились. Но, нужно понимать, что три вентилятора и дополнительная подсветка RGB стоят определенных средств и продукт будет дороже, чем аналоги без подсветки и с одним вентилятором, например. Так что мы советуем подождать официальную цену для отечественного рынка, а потом уже сравнивать продукт с потенциальными конкурентами. Тогда уже можно будет судить о необходимости доплачивать за подсветку и дополнительный вентилятор. Пока что новинка выглядит очень достойно.

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