Предварительный обзор Raijintek Delos RBW. Башня на три вентилятора

В последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских решений — каждый хочет как-то выделиться на фоне остальных, показать свои преимущества и крутые решения. Кто-то просто делает свою башню большой и громоздкой, чтобы на фоне остальных казать круче, кто-то добавляет подсветку и думает, что этого предостаточно. Создатели продукта Raijintek Delos RBW пошли дальше и кроме подсветки реализовали еще и массу дополнительных бонусов, которые делают данную систему охлаждения не только привлекательной, но и практичной в использовании — она действительно хорошо охлаждает ваш процессор. Для тех пользователей, которые хотят купить процессор и разогнать его до повышенных частот, это просто идеальный вариант — сразу и охлаждение хорошее, и корпус выглядит очень привлекательно без лишней головной боли с подсветкой. Давайте же посмотрим, что эта система умеет.
ХарактеристикиПроизводитель позиционирует данное решение в первую очередь как продукт для игрового решения, так что для обычных офисных ПК он может банально не подойти по сокету. Продукт поддерживает процессоры на сокете AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 и Intel LGA 775/115x/1366/201x/2066. Теоретически, сюда подойдет любая современная модель «камня», но перед покупкой настоятельно рекомендуем ознакомиться с перечнем сокетов и сравнить их с тем, что вы покупаете или уже купили. Новинка является башней с двумя радиаторами, которые вместе с вентиляторами является неким бутербродом. Радиатор выполнен из алюминиевого сплава, довольно прочный, но легкий. Его пронизывают шесть U-образных тепловых трубок диаметром 6 миллиметров, которые соединяют радиатор с площадкой. Стоит отметить, что все эти трубки имеют прямой контакт с крышкой процессора.
Кроме того, в комплекте установлено три вентилятора с диаметром 92 миллиметра. Один установлен внутри радиатора, два остальных расположены снаружи. Получается отличный поток воздуха, который не только охлаждает радиатор, но и мощно продувает воздух из передней части корпуса в заднюю. При помощи ШИМ вы можете управлять скоростью вращения данных вентиляторов в диапазоне от 650 до 2000 оборотов в минуту. Это позволяет при пониженных температурах не переживать о слишком высоком уровне шума, зато при необходимости вентиляторы можно разогнать до предела и получить хорошие температуры.
Дизайн корпусаВ плане внешнего вида тоже все хорошо. Видно, что люди, которые занимаются разработкой проекта, знают свое дело и понимают, что геймерам сейчас нужно не только мощное железо, но и привлекательный дизайн, радующий душу. В верхней части данной башни имеется дополнительный блок, у которого есть красивая RGB подсветка. Она приятно освещает корпус и ее предостаточно, чтобы ваш ПК изнутри смотрелся крайне привлекательно. Отдельно порадовал тот факт, что все элементы корпуса выполнены из черного пластика. Это придает строгости дизайну.