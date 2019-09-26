Предварительный обзор Raijintek Eris Evo. Громадный корпус

Дизайн корпуса

Официально представлен новый крутой компьютерный корпус, который выглядит очень стильно и современно, у него просто тьма пространства внутри и можно установить абсолютно любую видеокарту или материнскую плату. Но, стоимость у новинки тоже приличная, ведь это условный флагман компании и он просто не может быть доступным. Давайте смотреть.

Шасси

Впервые говорить о внешнем виде корпуса довольно трудно, так как не за что зацепиться — производитель решил отойти от привычных всем канонов и показал очень необычное решение. На фронтальной стороне расположена система из трех вентиляторов, которая выглядит крайне привлекательно и обеспечивает пользователя неплохим потоком воздуха. Далее идет прочный каркас черного цвета, который выполнен именно в формате каркаса — выпирающие грани, толстенные панели и прочие грубые элементы указывают нам на то, что ожидать утонченного дизайна не стоит. Далее идет стеклянная панель, которая закрывает всю левую сторону, а на тыльной стороне ничего интересного уже нет. Это довольно интересное решение, хотя, естественно, фанатам каких-либо закрытых решений новинка не очень понравится. Слишком уж много в ней спорных моментов получается и не все решения вам подойдут.

Особенности

Внутри у корпуса просто море места — можно поставить видеокарту 515 миллиметров в длину. Это 51 сантиметр, если что, и на рынке банально нет видеокарт такого громадного размера. Есть максимум 31 сантиметр, но обычно и того меньше. Также можно легко поставить материнскую плату серверного формата на два процессора и собрать на основе данного корпуса продвинутую систему или даже сервер. Хотя, конечно, странно было бы собирать сервер именно в таком корпусе. Также нет проблем с прокладкой кабелей и прочими моментами — вы легко можете разместить комплектующие и кабели так, как вам нравится. Это удобно и при сборке компьютера у вас не будет никаких проблем. Конечно, за внушительное пустое место внутри корпуса приходится платить общими габаритами новинки — это очень большой корпус, прямо гигантский. Хотя, для некоторых пользователей это даже плюс, ведь легче организовать подсветку.

Итог

Стоит отметить, что в погоне за крутым дизайном разработчики приняли несколько странных технических решений, которые вызывают вопросы. Например, ножки корпуса сведены ближе к центру корпуса и это не очень практично — корпус будет больше шататься, его намного проще завалить на бок, а это громадный минус. Если внутри стоит такое дорогое железо и любой кот может завалить ваш компьютер, то это плохой дизайн. Также вызывает вопросы система декоративных накладок на вентиляторы на фронтальной панели — это очень круто выглядит, но воздух на вентиляторы с ними не поступает. А если накладки убрать, то вентиляторы получаются «голые» и это не очень безопасно. Да и здесь отдельная платформа для помпы и резервуара под жидкость — если вы не ставите свою собственную СЖО, то тьма места будет пустовать и выглядит это очень некрасиво. То есть, корпус далеко не идеальный.

Корпус предназначен для тех, кто хочет собрать классный компьютер и не переживать о том, что внутри будет мало места или недостаточно пространства для сборки действительно крутого решения. Конечно, стоит такая радость приличных денег и не каждый себе позволит такой корпус, но если вы уж решили собрать ПК и не думать десяток лет об обновлении, то лучше брать и корпус хороший, надежный. Осталось только подождать, пока корпус появится в нашей стране и можно будет говорить о конкуренции с другими флагманами.