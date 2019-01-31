Предварительный обзор Razer Blade Stealth Quartz Pink. Гламурный ноутбук

В последнее время на рынке появилось очень много интересных игровых ноутбуков, каждый из которых может вас хоть чем-то впечатлить. У некоторых компаний делается упор на производительность продукта, у других на какие-то уникальные функции или особенности конструкции. Конечно, среди всех этих устройств есть явные лидеры по привлекательности. Например, вот состоялся официальный анонс нового ноутбука Razer Blade Stealth Quartz Pink, который ярко выделяется на фоне конкурентов. Главная особенность этого решения в цвете корпус — он выкрашен в розовый, что для рынка на текущий момент просто нереально круто. Никто больше не выпускает ноутбуки в таком цвете и это явное преимущество продукта. Давайте же посмотрим на то, что новинка умеет и почему она действительно интересна не только цветом корпуса, но и остальными своими параметрами. Думаю, многим это будет интересно.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что данный ноутбук является лимитированной версией и если вы очень хотите именно розовую версию, то настоятельно рекомендуем поспешить. Новинка, собственно, называется Razer Blade Stealth Quartz Pink Limited Edition, если вдруг вам нужно будет искать этот гаджет в магазинах. Итак, корпус полностью выполнен из розового металла. Пока что мы не можем сказать о типе покраски — можно это анодирование или просто нанесение краски поверх металла. Но, материал выглядит очень достойно, ноутбук матовый без всех этих ненужных глянцевых бликов и эффектов. Смотрится крайне привлекательно и чем-то напоминает цвет розового золота на MacBook, только немного посветлее. То есть, сказать, что это прямо исключительно женский ноутбук я тоже не могу — он вполне подойдет и мужчинам, которые хотят выделиться из толпы черных игровых решений. Стильно и молодежно, как говорится.

Стоит отметить, что дизайнеры устройства не просто взяли и перекрасили свой ноутбук, но и проделали титаническую работу над всеми элементами корпуса. Например, сенсорная панель у данного ноутбука тоже довольно уместно выглядит — она в одном тоне с корпусом, чтобы не выделяться. Клавиши тоже розовые с белой гравировкой, они отлично смотрятся и на таком ноутбуке будет удобно набирать текст или общаться в социальных сетях. На тыльной стороне даже имеется логотип компании, который выгравирован таким образом, что выделяется на основном фоне, хотя тоже выполнен в розовом цвете.

Характеристики

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i7-8565U, который предоставляет вам приличную производительность и раскрывает все возможности дискретной видеокарты. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 4 гигабайтами собственной памяти, которых с запасом хватает для запуска всех современных ААА-игр на ультра-настройках графики. Поддерживать всю эту производительность будет оперативная память на 16 гигабайт, чтобы вы ощущали максимум комфорта во время игровых сессий. Думаю, этого хватит, чтобы вы не думали об апгрейде розового ноутбука еще очень долго.

Итог

На текущий момент заявлена стоимость нового розового ноутбука в 1600 долларов за железо, которое я выше описал. Думаю, за такие деньги получить компактный игровой ноутбук вполне приятно, тем более в лимитированной серии с массой особых преимуществ. Помимо этого, компания также выпустила целую серию периферии в таком же цвете, чтобы вы могли купить себе не только розовый ноутбук, но и розовые наушники, клавиатуру, мышку и так далее. Отличный вариант собрать уникальный набор для прямых трансляций или подсадить свою вторую половинку на игры.