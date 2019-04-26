Предварительный обзор Realme C2. Лучший смартфон за 85 баксов

2019-04-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Realme C2; [29]
Большинство современных бюджетных смартфонов выглядят довольно страшно и грустно — крупные компании стараются выпускать доступные решения, но и прибыль хотят зарабатывать. А у мелких брендов получается слишком плохо, чтобы об этом хотя бы говорить. Вот и получается, что начальный класс вроде есть, а похвалить нечего. Однако, сейчас на рынок вышел новый смартфон под названием Realme C2, который стоит 85 долларов и может похвастаться достаточно производительной за свои деньги начинкой. Сегодня мы поговорим о новинке и расскажем о ее сильных сторонах. Слабые, конечно же, тоже имеются, но это бюджетное устройство и оно просто не может быть идеальным. Так что если вы найдете какие-то недостатки, то делайте скидку на то, что это гаджет за 85 долларов. Это цена фирменного чехла для iPhone, если что. А здесь мы получаем полноценное устройство на все случаи жизни.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона вполне ожидаемо взят процессор Helio P22 (MT6762) от компании MediaTek. Нужно понимать, что это продукт начального уровня и ставить в него даже самый простенький процессор от Qualcomm довольно дорого. А у MediaTek есть масса добротных решений, которые стоят дешевле и могут порадовать вас приличной производительностью. К примеру, данная система-на-чипе работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,2 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли играть в любимые игры и получать от этого массу эмоций. За графику смартфона отвечает сопроцессор IMG PowerVR GE8320, который вы, скорее всего, видели очень редко. Зато он неплохо справляется как с бенчмарками, так и с реальными сценариями использования. То есть, в плане производительности у смартфона вообще нет никаких проблем.

Дизайн корпуса

Мы уже привыкли не ждать от флагманских смартфонов какого-то уникального дизайна, что уж говорить про продукты начального уровня. Тем не менее, дизайнеры постарались, чтобы вы при покупке смартфона получали действительно интересный гаджет с интересной задней крышкой. Она разделена на неправильные фигуры и красиво переливается на солнце. Продавать устройство будут в черном и синем цветах, выглядят они довольно неплохо. На фронтальной панели, что уже никого не удивляет, расположен только дисплей, небольшой вырез под камеру и динамик. Отличный вариант для тех, кто хочет продуманное решение.

Особенности

Разработчики понимали, что поставить сюда слишком уж хорошую камеру не получится, так что было принято решение делать упор на дисплее. Хороший дисплей стоит дешевле, чем хорошая камера. Диагональ экрана здесь составляет 6,1 дюйма, разрешение при этом составляет 1520 на 720 точек. Картинка достаточно четкая и яркая, сочная, небольшой вырез в верхней части экрана совершенно не мешает смотреть фильмы или сериалы. Даже в играх никакого дискомфорта не ощущается, все реализовано достаточно хорошо. Так что если хотели достойный дисплей, то это — лучшее решение в бюджетном сегменте.

Итог

Теперь давайте поговорим о самом интересном — стоимости. За смартфон Realme C2 просят 85 долларов в базовой комплектации, то есть с 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти. Хватит ли этого, чтобы вы спокойно пользовались смартфоном и получали от этого удовольствие? Да, конечно! Если же хотите чего-то более продвинутого, то купите версию за 115 долларов и получите 3 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта встроенной памяти. Отличное решение, как по мне, особенно если посмотреть на конкурентов с совершенно невероятными ценами.

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