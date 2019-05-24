Предварительный обзор Realme X Lite. Очень крутой смартфон

2019-05-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Realme X Lite; [12]
Мы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагманом от известных брендов, то просто голова пойдет кругом. Например, самый крутой смартфон от Apple сейчас стоит 1440 долларов. Только представьте себе — за эти деньги еще лет пять назад можно было купить два топовых флагмана! И так примерно со всеми производителями смартфонов — они делают какие-то нереальные цены на свои устройства и пользователи банально не могут себе позволить такую роскошь. Благо, на рынке еще есть производители, которые делают доступные устройства с высокой производительностью и прочими преимуществами. Сегодня мы о таком устройстве и поговорим — Realme X Lite выглядит очень круто, стильно и современно, плюс у него есть все, что вам нужно в повседневной жизни. Да и за такие деньги у продукта просто не может быть серьезных недостатков.

Характеристики

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm. Это достаточно производительная модель, которая отличается от флагманской модели только тактовой частотой каждого ядра. У данной модели частота составляет 2,2 гигагерца, что вполне достойно по нынешним меркам и для запуска игровых проектов или приложений у вас точно будет предостаточно производительности. Кроме того, данная модель процессора заметно дешевле флагманской, хотя проигрывает ей лишь совсем чуть-чуть. За графику смартфона отвечает ускоритель Adreno 616, который вы уже много раз видели в разного рода смартфонах — железка показала себя отлично как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Так что в плане железа здесь все очень хорошо и если вам нужен именно мощный смартфон, то эта модель вам точно понравится. Производитель сделал для этого все возможное.

Дизайн корпуса

Довольно трудно говорить о дизайне современных смартфонов, так как у них практически не осталось для этого дизайна места. К примеру, у этого смартфона на фронтальной панели помимо самого дисплея больше ничего нет. Да, сверху небольшой вырез под камеру, а снизу тоненький подбородок, но в целом это вполне стандартный дизайн корпуса любого современного смартфона. На тыльной стороне устройства расположена система камер, которую вывели на отдельную платформу. Там же есть сканер отпечатков пальцев, есть логотип компании и на этом все. Есть, кстати, интересные варианты цветового оформления, но не могу сказать, что это кого-то удивит — градиент используют уже давно.

Особенности

Весомым преимуществом смартфона можно назвать его дисплей — диагональ составляет 6,3 дюйма, разрешение составляет 2340 на 1080 точек. То есть, это громадный и очень четкий дисплей с высоким уровнем яркости и реалистичной цветопередаче. Учитывая, что вы большую часть времени смотрите на дисплей смартфона, это можно назвать серьезным преимуществом. Кроме того, вырез в верхней части экрана благодаря такой большой диагонали кажется незаметным и не портит впечатление от просмотра фильмов или запуска игр. Это тоже, как мне кажется, хороший плюс.

Итог

Теперь давайте о главном — стоимости Realme X Lite. За данный смартфон просят всего 175 долларов за версию на 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. За эти деньги вы получаете громадный дисплей, производительную начинку, неплохую камеру и стильный дизайн корпуса. Если хотите 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, то возьмите вариант за 220 долларов. Согласитесь, по меркам современного рынка это крайне выгодное преложение.

Комментарии:
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
RuHub объявила участников студии освещен...
RuHub объявила участников студии освещенRuHub назвала состав участников русскоязычной студии освещения Adrenaline Cyber League 2019 по Dota 2. Ср...
В Dota 2 добавили Arcana на Earthshaker...
В Dota 2 добавили Arcana на EarthshakerВ ночь на 24 мая Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором добавила Acrana для Earthshaker. Она ме...
Atari демонстрирует джойстик и контролле...
Atari демонстрирует джойстик и контроллеКоманда Atari VCS решила переделать ретро-консоль, она поняла, что контроллеры будут столь же важны, как ...
Умные очки North’s Focals отображают дан...
Умные очки North’s Focals отображают данУмные очки North’s Focals могут поместить важные данные перед вашими глазами от результатов фитнеса до оп...
Fujifilm запускает инновационную 102-мег...
Fujifilm запускает инновационную 102-мегFujifilm объявила о новой 102-мегапиксельной флагманской камере среднего формата GFX100. Помимо безумного...
Apple зарегистрировала сразу 11 новых мо...
Apple зарегистрировала сразу 11 новых моВ базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая дает право на продажи в России и странах,...
Выход Honor 20 Pro отложили на неопредел...
Выход Honor 20 Pro отложили на неопределФранцузские СМИ сообщают о том, что Honor 20 Pro не успел пройти сертификацию Google и поэтому остался бе...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 годуОбзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 году
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?
Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни
Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7
Обзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонкаОбзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонка
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor