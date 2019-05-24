Предварительный обзор Realme X Lite. Очень крутой смартфон

Характеристики

Мы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагманом от известных брендов, то просто голова пойдет кругом. Например, самый крутой смартфон от Apple сейчас стоит 1440 долларов. Только представьте себе — за эти деньги еще лет пять назад можно было купить два топовых флагмана! И так примерно со всеми производителями смартфонов — они делают какие-то нереальные цены на свои устройства и пользователи банально не могут себе позволить такую роскошь. Благо, на рынке еще есть производители, которые делают доступные устройства с высокой производительностью и прочими преимуществами. Сегодня мы о таком устройстве и поговорим — Realme X Lite выглядит очень круто, стильно и современно, плюс у него есть все, что вам нужно в повседневной жизни. Да и за такие деньги у продукта просто не может быть серьезных недостатков.

Дизайн корпуса

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm. Это достаточно производительная модель, которая отличается от флагманской модели только тактовой частотой каждого ядра. У данной модели частота составляет 2,2 гигагерца, что вполне достойно по нынешним меркам и для запуска игровых проектов или приложений у вас точно будет предостаточно производительности. Кроме того, данная модель процессора заметно дешевле флагманской, хотя проигрывает ей лишь совсем чуть-чуть. За графику смартфона отвечает ускоритель Adreno 616, который вы уже много раз видели в разного рода смартфонах — железка показала себя отлично как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Так что в плане железа здесь все очень хорошо и если вам нужен именно мощный смартфон, то эта модель вам точно понравится. Производитель сделал для этого все возможное.

Особенности

Довольно трудно говорить о дизайне современных смартфонов, так как у них практически не осталось для этого дизайна места. К примеру, у этого смартфона на фронтальной панели помимо самого дисплея больше ничего нет. Да, сверху небольшой вырез под камеру, а снизу тоненький подбородок, но в целом это вполне стандартный дизайн корпуса любого современного смартфона. На тыльной стороне устройства расположена система камер, которую вывели на отдельную платформу. Там же есть сканер отпечатков пальцев, есть логотип компании и на этом все. Есть, кстати, интересные варианты цветового оформления, но не могу сказать, что это кого-то удивит — градиент используют уже давно.

Итог

Весомым преимуществом смартфона можно назвать его дисплей — диагональ составляет 6,3 дюйма, разрешение составляет 2340 на 1080 точек. То есть, это громадный и очень четкий дисплей с высоким уровнем яркости и реалистичной цветопередаче. Учитывая, что вы большую часть времени смотрите на дисплей смартфона, это можно назвать серьезным преимуществом. Кроме того, вырез в верхней части экрана благодаря такой большой диагонали кажется незаметным и не портит впечатление от просмотра фильмов или запуска игр. Это тоже, как мне кажется, хороший плюс.Теперь давайте о главном — стоимости Realme X Lite. За данный смартфон просят всего 175 долларов за версию на 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. За эти деньги вы получаете громадный дисплей, производительную начинку, неплохую камеру и стильный дизайн корпуса. Если хотите 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, то возьмите вариант за 220 долларов. Согласитесь, по меркам современного рынка это крайне выгодное преложение.