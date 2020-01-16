Предварительный обзор Redmi K30 5G. Очень крутой флагман

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о современном устройстве, которое обладает целым рядом преимуществ при достаточно низкой стоимости. Все же производитель решил, что именно так стоит привлекать внимание потенциальных покупателей. И, стоит сказать, у него все вышло просто отлично — смартфон и правда притягивает к себе внимание.

Характеристики

Смартфон довольно привлекательно выглядит, хотя ничего удивительного в его дизайне корпуса практически нет. На лицевой стороне устройства вы можете заметить достаточно большой дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху. Естественно, от своей стандартной «болезни» большого подбородка смартфон не излечился — снизу рамка более толстая и заметная, чем на всех остальных сторонах. Также стоит отметить один немаловажный элемент лицевой панели — фронтальная камера, а точнее целая система камер, расположена внутри дисплея в правом верхнем углу в специальном отверстии. Нельзя сказать, что это что-то удивительное, ведь на рынке довольно много интересных смартфонов с этим же дизайнерским решением, но и хуже смартфон от этого не стал. Это все еще достаточно крутой продукт с необычным расположением фронтальных камер. На тыльной стороне можно заметить красивый градиент и систему камер.

Особенности

В плане производительности к смартфону Redmi K30 5G тоже никаких претензий нет и быть не может. Производитель отказался от излишне дорого флагманского процессора и поставил сюда модель Snapdragon 765G от той же компании Qualcomm. Данный процессор работает на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой, которая позволяет наслаждаться качественной картинкой на дисплее и не переживать о тормозах в играх или программах. Кроме того, главным преимуществом процессора является модуль, поддерживающий сотовую сеть пятого поколения — пользователь получает полный доступ к 5G. Да, пока что такие сети еще не набрали обороты и лишь обсуждаются, но когда их запустят, то данный смартфон уже будет готов к получению данных на невероятно высокой скорости. Действительно хороший выбор со стороны разработчика.

Итог

Конечно, производитель делает упор на уникальности дисплея — это довольно большой экран с диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек, который построен по современной технологии и выдает просто космического уровня картинку. Более того, производитель сообщает, что благодаря программному улучшению дисплей теперь выдает частоту обновления экрана в 144 Гц, что в разы больше, чем у большинства современных смартфонов на рынке. Картинка с таким дисплеем выглядит очень стильно и качественно, плюс она плавнее работает, чем при 30 или 60 Гц. Кроме того, конечно, играть в игры с такой частотой кадров гораздо приятнее, меньше нагружаются глаза. Отдельно хотелось бы похвалить устройство за наличие весьма качественной системы камер на тыльной панели — она позволяет снимать очень хорошие кадры, которые на других смартфонах обычно доступны лишь при программной обработке.Довольно редко нам удается найти интересный смартфон для публикации, так как многие производители просто копируют свои же решения и выпускают одни и те же смартфоны из раза в раз. В этот раз нам удалось найти необычное решение, которое при своей низкой стоимости обладает весьма достойным набором преимуществ и функций. Если вы хотите действительно современный смартфон, но при этом не хотите переплачивать за флагман безумные деньги, то стоит обратить внимание именно на этот продукт — он отлично справляется со всеми задачами.