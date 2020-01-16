Предварительный обзор Redmi K30 5G. Очень крутой флагман

Сегодня мы поговорим о современном устройстве, которое обладает целым рядом преимуществ при достаточно низкой стоимости. Все же производитель решил, что именно так стоит привлекать внимание потенциальных покупателей. И, стоит сказать, у него все вышло просто отлично — смартфон и правда притягивает к себе внимание.
Дизайн корпуса
Смартфон довольно привлекательно выглядит, хотя ничего удивительного в его дизайне корпуса практически нет. На лицевой стороне устройства вы можете заметить достаточно большой дисплей с минимальными рамками справа, слева и сверху. Естественно, от своей стандартной «болезни» большого подбородка смартфон не излечился — снизу рамка более толстая и заметная, чем на всех остальных сторонах. Также стоит отметить один немаловажный элемент лицевой панели — фронтальная камера, а точнее целая система камер, расположена внутри дисплея в правом верхнем углу в специальном отверстии. Нельзя сказать, что это что-то удивительное, ведь на рынке довольно много интересных смартфонов с этим же дизайнерским решением, но и хуже смартфон от этого не стал. Это все еще достаточно крутой продукт с необычным расположением фронтальных камер. На тыльной стороне можно заметить красивый градиент и систему камер.
Характеристики
В плане производительности к смартфону Redmi K30 5G тоже никаких претензий нет и быть не может. Производитель отказался от излишне дорого флагманского процессора и поставил сюда модель Snapdragon 765G от той же компании Qualcomm. Данный процессор работает на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой, которая позволяет наслаждаться качественной картинкой на дисплее и не переживать о тормозах в играх или программах. Кроме того, главным преимуществом процессора является модуль, поддерживающий сотовую сеть пятого поколения — пользователь получает полный доступ к 5G. Да, пока что такие сети еще не набрали обороты и лишь обсуждаются, но когда их запустят, то данный смартфон уже будет готов к получению данных на невероятно высокой скорости. Действительно хороший выбор со стороны разработчика.
Особенности
Конечно, производитель делает упор на уникальности дисплея — это довольно большой экран с диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек, который построен по современной технологии и выдает просто космического уровня картинку. Более того, производитель сообщает, что благодаря программному улучшению дисплей теперь выдает частоту обновления экрана в 144 Гц, что в разы больше, чем у большинства современных смартфонов на рынке. Картинка с таким дисплеем выглядит очень стильно и качественно, плюс она плавнее работает, чем при 30 или 60 Гц. Кроме того, конечно, играть в игры с такой частотой кадров гораздо приятнее, меньше нагружаются глаза. Отдельно хотелось бы похвалить устройство за наличие весьма качественной системы камер на тыльной панели — она позволяет снимать очень хорошие кадры, которые на других смартфонах обычно доступны лишь при программной обработке.