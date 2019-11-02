Предварительный обзор RedmiBook 14. Доступно и мощно

Дизайн корпуса

Довольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — геймерские ноутбуки одно, а вот продукт для работы — совсем другое. Благо, нам все же удалось найти интересное необычное решение, которое стоит вашего внимания и потраченных сил. Итак, давайте смотреть.

Характеристики

Производитель решил не делать ничего невероятного в плане внешнего вида и показал весьма стандартное решение. Рамка вокруг дисплея довольно маленькая, компактная и практически не бросается в глаза, а снизу, в духе компании Apple, указано название линейки RedmiBook. Клавиатура выполнена в серебристом цвете, как и сам корпус ноутбука, плюс она немного утоплена внутрь корпуса. Единственное, что немного разочаровало — сенсорная панель. Она довольно маленькая и на современных ноутбуках явно есть варианты большей диагонали. Почему производитель решил сделать сенсорную панель настолько компактной мы не знаем, но в целом пользоваться можно. Ноутбук получился достаточно тонким, легким и удобным для транспортировки. То есть, все необходимое, чтобы вы получали удовольствие от созерцания продукта, в ноутбуке есть, а нам большего и не требуется.

Особенности

Производитель предлагает потенциальному покупателю сделать выбор между процессорами Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U — именно они установлены в ноутбуке RedmiBook 14 и вы можете выбрать ту мощность, которая вам необходима. Стоит учесть, что у базовой версии комплектации отличается лишь тактовая частота — она немного ниже, чем у старшей модели процессора. Во всем остальном они идентичны. Конечно, для запуска игровых проектов этого процессора может и не хватит, а вот для работы с контентом, печати, работы с интернетом — предостаточно. Графика здесь, естественно, интегрированная, так что поработать с видео и простенькими играми можно, но вы явно не сможете играть в ААА-шутеры на высоких настройках графики. С другой стороны, никто этот ноутбук ради игр покупать и не собирается, это совершенно другого сегмента продукт. Он создан для работы, отдыха и путешествий.

Итог

Порадовал дисплей ноутбука — диагональ 14 дюймов позволяет вам насладиться компактностью устройства при отсутствии ненужных рамок и крупных габаритов. При этом разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек, то есть качество картинки получается отменным и читать или работать с текстом вам явно будет комфортно, не говоря уже о том, что это идеальный вариант на случай, если вы хотите получить доступное устройство с хорошей картинкой. Дело в том, что монитор с 4К-разрешением стоит заметно дороже, при этом у него нет никаких преимуществ на такой диагонали. Производитель сделал правильный хол. Отдельно хотелось бы похвалить ноутбук за наличие портов расширения — вы сможете без труда подключить любую необходимую вам периферию и получить комфортное рабочее место. У некоторых дорогих флагманских ноутбуков портов меньше, чем у этого доступного устройства.Теперь давайте поговорим о самом важном — стоимости. За базовую модель ноутбука с 8 гигабайтами оперативной памяти просят всего 470 долларов, то есть достаточно дешево на самом деле. Это очень доступный продукт, ведь на рынке найти достойное решение за такие деньги будет крайне тяжело, я бы даже сказал нереально. За старшую версию просят 660 долларов и это тоже довольно доступно, ведь мощности пользователь получает предостаточно. Отличное решение для тех, кто хочет ноутбук на Windows и при этом не планирует переплачивать за известные бренды.