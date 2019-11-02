Предварительный обзор RedmiBook 14. Доступно и мощно

2019-11-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - RedmiBook 14; [88]
Довольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — геймерские ноутбуки одно, а вот продукт для работы — совсем другое. Благо, нам все же удалось найти интересное необычное решение, которое стоит вашего внимания и потраченных сил. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Производитель решил не делать ничего невероятного в плане внешнего вида и показал весьма стандартное решение. Рамка вокруг дисплея довольно маленькая, компактная и практически не бросается в глаза, а снизу, в духе компании Apple, указано название линейки RedmiBook. Клавиатура выполнена в серебристом цвете, как и сам корпус ноутбука, плюс она немного утоплена внутрь корпуса. Единственное, что немного разочаровало — сенсорная панель. Она довольно маленькая и на современных ноутбуках явно есть варианты большей диагонали. Почему производитель решил сделать сенсорную панель настолько компактной мы не знаем, но в целом пользоваться можно. Ноутбук получился достаточно тонким, легким и удобным для транспортировки. То есть, все необходимое, чтобы вы получали удовольствие от созерцания продукта, в ноутбуке есть, а нам большего и не требуется.

Характеристики

Производитель предлагает потенциальному покупателю сделать выбор между процессорами Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U — именно они установлены в ноутбуке RedmiBook 14 и вы можете выбрать ту мощность, которая вам необходима. Стоит учесть, что у базовой версии комплектации отличается лишь тактовая частота — она немного ниже, чем у старшей модели процессора. Во всем остальном они идентичны. Конечно, для запуска игровых проектов этого процессора может и не хватит, а вот для работы с контентом, печати, работы с интернетом — предостаточно. Графика здесь, естественно, интегрированная, так что поработать с видео и простенькими играми можно, но вы явно не сможете играть в ААА-шутеры на высоких настройках графики. С другой стороны, никто этот ноутбук ради игр покупать и не собирается, это совершенно другого сегмента продукт. Он создан для работы, отдыха и путешествий.

Особенности

Порадовал дисплей ноутбука — диагональ 14 дюймов позволяет вам насладиться компактностью устройства при отсутствии ненужных рамок и крупных габаритов. При этом разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек, то есть качество картинки получается отменным и читать или работать с текстом вам явно будет комфортно, не говоря уже о том, что это идеальный вариант на случай, если вы хотите получить доступное устройство с хорошей картинкой. Дело в том, что монитор с 4К-разрешением стоит заметно дороже, при этом у него нет никаких преимуществ на такой диагонали. Производитель сделал правильный хол. Отдельно хотелось бы похвалить ноутбук за наличие портов расширения — вы сможете без труда подключить любую необходимую вам периферию и получить комфортное рабочее место. У некоторых дорогих флагманских ноутбуков портов меньше, чем у этого доступного устройства.

Итог

Теперь давайте поговорим о самом важном — стоимости. За базовую модель ноутбука с 8 гигабайтами оперативной памяти просят всего 470 долларов, то есть достаточно дешево на самом деле. Это очень доступный продукт, ведь на рынке найти достойное решение за такие деньги будет крайне тяжело, я бы даже сказал нереально. За старшую версию просят 660 долларов и это тоже довольно доступно, ведь мощности пользователь получает предостаточно. Отличное решение для тех, кто хочет ноутбук на Windows и при этом не планирует переплачивать за известные бренды.

Комментарии и отзывы RedmiBook 14
Новый мобильник Linx C170...
Новый мобильник Linx C170Компания Nokia выпустила очень простую модель, у нее нет музыкального плеера. Название модели Linx C170...
Мощная новинка Google Pixel 4 XL ...
Мощная новинка Google Pixel 4 XL Компания Google выпустила очень мощный и интересный модель смартфона.Новинка имеет название Pixel 4 и ц...
Качественный смартфон Smartisan R2...
Качественный смартфон Smartisan R2Компания Smartisan выпустила очень удобный и мощный смартфон. Новинка оснащена очень хорошей зарядкой и э...
Mi Mix Alpha P и его функции...
Mi Mix Alpha P и его функцииКомпания Xiaomi произвела на свет очень оригинальный смартфон, под названием Mi Mix Alpha.В стандартном ф...
Nokia 110 и его технические превосходст...
Nokia 110 и его технические превосходстКомпания Nokia выпустила очень интересные и яркие кнопочные телефоны.Новинка держит зарядку до двух дней ...
Обзор Candy GVS4 H7A1TCEX-07. Узкая суши...
Обзор Candy GVS4 H7A1TCEX-07. Узкая сушиКакой бы мощной ни была ваша стиральная машина, даже после отжима при 1600 об/мин белье остается сильно в...
Новинка от F+ Ezzy Trendy1...
Новинка от F+ Ezzy Trendy1Компания F+ выпустила недорогую модель, с хорошим аккумулятором.Очень многие покупатели давно ждали отече...
МТС Smart Line и его функции...
МТС Smart Line и его функцииНовый смартфон Smart Line от компании МТС , очень интересная новинка, которая включает в себя много зав...


Обзор Candy GVS4 H7A1TCEX-07. Узкая сушильная машина GrandO Vita Smart с приложениемОбзор Candy GVS4 H7A1TCEX-07. Узкая сушильная машина GrandO Vita Smart с приложением
Обзор Skyway Auto. Автомобильная зарядка с поддержкой Quick Charge 3.0Обзор Skyway Auto. Автомобильная зарядка с поддержкой Quick Charge 3.0
Обзор плюсов и минусов Nubia Red Magic 3s 8/128GB. Игровой смартфон с экраном 90 ГцОбзор плюсов и минусов Nubia Red Magic 3s 8/128GB. Игровой смартфон с экраном 90 Гц
Обзор Hyundai H-MS200. Недорогая микросистема для вашего домаОбзор Hyundai H-MS200. Недорогая микросистема для вашего дома
Обзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64GB. Возвращение в Россию сразу с тремя смартфонамиОбзор плюсов и минусов Meizu 16 Xs 6/64GB. Возвращение в Россию сразу с тремя смартфонами
Предварительный обзор RedmiBook 14. Дост...
Предварительный обзор RedmiBook 14. ДостДовольно давно у нас не было обзоров на ноутбуки, так как раньше никто ничего интересного не выпускал — г...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакин...
Обзор Cyber Ops. Стильная игра про хакинСегодня мы поговорим о довольно необычном проекте, который выполнен в стильной графике, у него много инте...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стиль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реаль...
Обзор Strategic Mind: The Pacific. РеальЖанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. Са...
Предварительный обзор DJI Mavic Mini. СаВ последнее время тема коптеров довольно плохо раскрыта, ведь производители не делают упор на чем-то прин...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Разработчики современных игр для повышения продаж все чаще делают акцент на игровой процесс, а сюжетную с...
Обзор Flotsam. Очень красивая игра...
Обзор Flotsam. Очень красивая играОчень часто игры от небольших студий приносят больше радости и эмоций, чем проекты от крупных издателей. ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooКогда-то давно компания Samsung была ведущим производителем на рынке ноутбуков и показывала крутые устрой...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlaySta...
Зачем нужна подписка PS Plus для PlayStaЕсли вы совсем недавно купили консоль PlayStation 4, то, вероятнее всего, после ее запуска столкнулись с ...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про косм...
Обзор Star Citizen. Лучшая игра про космМного лет назад разработчики игры Star Citizen начали собирать деньги на свой проект, пообещав нам путеше...
Предварительный обзор Philips Brilliance...
Предварительный обзор Philips BrillianceСегодня мы поговорим о весьма интересном мониторе, который идеально впишется как в ваш домашний кабинет, ...
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей кр...
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей крОчень часто небольшие студии берут идею, переделывают ее на свой лад и получается даже лучше, чем у ориги...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor