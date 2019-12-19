Предварительный обзор Samsung Galaxy A01. Доступно и стильно

2019-12-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A01; [17]
В последнее время компания Samsung показала достаточно крутые продукты в среднем сегменте, но пришла пора покорить и бюджетный рынок смартфонов. Ради этого производитель анонсировал достаточно доступное устройство, которое справляется со всеми поставленными задачами. Вероятно, это будет лучшее бюджетное устройство этого года. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что дизайн смартфона Samsung Galaxy A01 достаточно простой, так как производитель старался сделать устройство максимально доступным, избегая дополнительных декоративных элементов. На лицевой панели размещен дисплей, справа и слева от него расположены тонкие рамки, которых почти не видно, зато снизу можно заметить довольно большой «подбородок», как его прозвали в народе, который необходим для подключения шлейфа дисплея. То есть, избавиться от него все равно не выйдет и он есть буквально на каждом смартфоне современного уровня. Сверху над дисплеем размещена камера, которую установили в специальный вырез в дисплее. Это тоже стандартный вариант, который встречается повсеместно. На тыльной же стороне смартфона размещена система из камер, плюс логотип компании и динамик. Не сказать, что дизайн корпуса прямо удивляет, но он выполнен достаточно хорошо, чтобы привлечь внимание.

Характеристики

За основу производительности смартфона Samsung Galaxy A01 взят фирменный процессор компании Samsung, который построен на восьми вычислительных ядрах. Этого предостаточно, чтобы вы могли с комфортом играть в игры, запускать различный развлекательный контент и так далее. Конечно, стоит понимать, что это доступный процессор и звезд с неба в синтетических тестах или реальных сценариях использования он не хватает. С другой стороны, за свои деньги это практически лучшее решение на рынке, которое со своими задачами справляется на сто процентов. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт, которой современному смартфона предостаточно для повседневных задач. Встроенная же память представлена накопителем на 128 гигабайт — отличный объем, можно даже карту памяти не покупать.

Особенности

Смартфон моментально притягивает внимание своим цветом корпуса — производитель отказался от стандартных черно-белых вариантов, отдав предпочтение более стильному решению. Например, вы можете купить смартфон в красном цвете, есть вариант в синем исполнении, плюс черный вариант — он наиболее практичный. Также стоит отметить, что на тыльной стороне смартфона расположена система из двух камер, которая позволяет делать качественные снимки и при этом не переживать об их качестве — при дневном освещении смартфон снимает весьма достойно. И, конечно же, отличным бонусом является дисплей с диагональю 5,7 дюйма с разрешением HD+. Это отличный экран, на котором приятно потреблять информацию, общаться с друзьями, смотреть фильмы и все в таком духе. Неплохой набор преимуществ для бюджетного смартфона, который в целом и не должен удивлять чем-то подобным.

Итог

Довольно странная ситуация получается — компания Samsung официально анонсировала смартфон, то есть это не слухи или слитые данные из интернета, при этом производитель отказался называть стоимость устройства и дату релиза. Это очень необычно, так как мы были уверены, что гаджет попадет на прилавки до Нового года — это же идеальный подарок под елку. Однако пока что столь важной информации у нас нет, производитель ее не сообщает. Будем надеяться, что гаджет все же выпустят до праздников.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A01
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