Предварительный обзор Samsung Galaxy A10s. Стильно и недорого

2019-08-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A10s; [46]
Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма активно выпускает все новые и новые модели. Для кого-то эти смартфоны являются отличной возможностью получить крутой продукт за вполне разумные деньги. Сегодня мы поговорим об еще одной интересной новинке.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Exynos, который сам компания Samsung и спроектировала. Стоит отметить, что многие ошибочно считают процессоры Exynos более мощным решением, чем варианты от компании Qualcomm, но на деле все совершенно иначе. Точную модель процессора производитель пока что не называет, ограничившись только тем, что у процессора восемь вычислительных ядер и ничего больше не сообщил. Вероятно, процессор достаточно слабый и производитель решил не делать на этом акцента. Также в характеристиках смартфона указана оперативная память на 2 гигабайта, чего явно будет маловато для современного пользователя, и встроенный накопитель для хранения контента на 32 гигабайта. Нельзя сказать, что устройство прям радует своими характеристиками, но возможностей и функций как для бюджетного продукта у него предостаточно.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона достаточно привлекательный, хотя в нем нет ничего удивительного. На фронтальной стороне устройства расположен экран с достаточно приличными рамками справа, слева и сверху. Также в верхней части экрана имеется вырез под фронтальную камеру, которая занимает определенную часть экрана и это тоже немного странно смотрится в 2019 году. И, что самое грустное, в нижней части экрана расположен подбородок толщиной в пол сантиметра, что еще больше бросается в глаза. Видимо, производитель решил не делать рамки тонкими, чтобы не тратить на это дополнительные ресурсы. На тыльной стороне устройства расположена система из двух камер, которая выведена на отельный островок, плюс есть вспышка и сканер отпечатков пальцев. То есть, в целом дизайн корпуса полностью отвечает фирменному стилю компании, но некоторые элементы корпуса очень сильно разочаровали.

Особенности

Главной особенностью смартфона можно назвать экран с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1520 на 720 точек. Это достаточно неплохой экран, если учитывать, что его создавали для бюджетного смартфона. Да, это не FullHD разрешение и плотность пикселей у продукта немного ниже, зато этот экран стоит очень недорого и его можно ставить на действительно доступные смартфоны. Отдельно хотелось бы сказать про вырез в фирменном стиле Infinity-V — это ничто иное как просто вырез в экране, никаких крутых технологий нет. Система из двух камер порадовала разрешением 13 и 2 мегапикселя, эти камеры снимают неплохие снимки при дневном освещении, но о более высоком качестве говорить не приходится. Все же смартфон является бюджетной версией и ставить сюда крутые камеры никто не планировал изначально. Больше ничего интересного нам обнаружить не удалось.

Итог

К сожалению, на текущий момент никто не говорит о стоимости смартфона или его дате старта продаж. Производитель даже модель процессора еще не назвал, не говоря уже о каких-то более серьезных деталях. Это говорит нам о том, что вскоре продукт на прилавки магазинов не попадет, но к концу августа, скорее всего, точную дату нам назовут. Стоит ли тратить деньги на этот смартфон? Да, если вы давно хотели себе доступное устройство от крупного бренда и не хотите покупать устройство китайских компаний. Всем остальным гаджет не будет интересен в силу своей слабой начинки.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A10s
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