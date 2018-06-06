Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 Star. Недорогая новинка

2018-06-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy A9 Star; [96]
В последнее время стало довольно модным выпускать смартфоны среднего класса. Это понятная тенденция, ведь далеко не каждый пользователь может позволить себе смартфон топового уровня за 800 или больше долларов, для некоторых пользователей это совершенно неподходящее решение. Для привлечения внимания к своей персоне, компании показывают смартфоны среднего уровня и тем самым радуют пользователей более широкой аудитории. Например, вот представлен смартфон Samsung Galaxy A9 Star, который при всех своих достоинствах и преимуществах обладает вполне адекватной стоимостью. Нужно лишь правильно понимать чего вы хотите получить от такого смартфона, какие задачи перед ним будут поставлены. Исходя из этого уже можно думать над покупкой флагмана или бюджетного устройства — в любом случае они будут стоить своих денег. Давайте же посмотрим на «звезду» и разберемся в ее характеристиках.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 660 от компании Qualcomm. Это довольно производительная модель с тактовой частотой 2,0 гигагерца и восемью вычислительными ядрами. Мощности точно хватит для большинства развлекательных задач, не говоря уже про рабочие приложения или мессенджеры. Многие считают этот процессор самым удачным среди всего среднего класса. За графику смартфона отвечает контроллер Adreno 512, он тоже неплохо справляется с поставленными задачами. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 4 гигабайта. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли не закрывать уже запущенные приложения и спокойно работать с контентом так, как вам хочется. Встроенной памяти здесь 64 гигабайта, думаю на первое время точно хватит, особенно если не загружать десяток фильмов.

Дизайн корпуса

Смартфон выполнен в фирменном стиле компании, без всякого сомнения. На фронтальной панели размещен дисплей, он занимает практически всю фронтальную сторону и не перекрывается вставкой пластика. Сверху над дисплеем размещен динамик, камера и датчики слежения. Нет логотипа производителя, что выглядит достаточно привлекательно и взросло. На тыльной стороне размещена вертикальная камера, состоящая из двух датчиков изображения, там же сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Такой дизайн лично мне очень даже нравится, шикарно выглядит.

Бонусы

Главным преимуществом современного смартфона всегда будет его дисплей — если диагональ приличная, разрешение высокое, то можно с удовольствием фильмы смотреть и получать прочий контент в приличном виде. Сюда поставили матрицу Super AMOLED с диагональю 6,28 дюймов и разрешением 2220 на 1080 точек, что немного отличается от классического дисплея на нынешнем рынке. Картинка очень сочная и яркая, плюс большим преимуществом можно назвать отсутствие челки в верхней части дисплея. Ничего не мешает вам смотреть фильмы с удовольствием.

Итог

Несмотря на то, что это продукт среднего класса, производитель выставил довольно немалую стоимость в 580 долларов. Стоит понимать, что это не флагманское устройство и здесь стоит совсем не топовая камера, процессор и даже дисплей. Да, гаджет выглядит очень стильно и круто, у него достаточно производительности, но есть же конкуренты. Флагман от Xiaomi с более мощной начинкой, лучшим дисплеем и прочими бонусами стоит 480 баксов. Стоит ли переплачивать за логотип компании 200 долларов решает каждый сам для себя, но я думаю, что в этом нет особого смысла. Тем более на современном рынке.

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