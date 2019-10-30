Предварительный обзор Samsung Galaxy Book Flex. Новый трансформер

Дизайн корпуса

Когда-то давно компания Samsung была ведущим производителем на рынке ноутбуков и показывала крутые устройства. Потом был спад продаж и вот сейчас производитель решил вернуться на рынок, дабы попробовать вернуть себе преданную армию поклонников. Правда, пока что получается с переменным успехом, но давайте обсудим это более детально.

Характеристики

Ноутбук Samsung Galaxy Book Flex выполнен в достаточно интересном дизайне, который, правда, вызывает целый ряд вопросов. Например, стоит понимать, что вокруг экрана довольно толстая рамка расположена — слева, справа и сверху она примерно по сантиметру, тогда как снизу добавлена еще одна панель с логотипом компании. Это смотрится не очень круто, ведь сейчас все производители стараются наоборот уменьшить габариты своих устройств, а у Samsung гаджет получается достаточно громоздким. Клавиатура при этом утоплена в корпус, сенсорная панель довольно большая, а сам корпус выполнен в синем или серебристом цвете. То есть, пользователь может выбрать тот цвет корпуса, который ему нравится больше всего. В синем исполнении ноутбук смотрится довольно интересно, ведь на рынке больше нет вариантов в таком же цвете, но это уже дело вкуса. Кому-то гораздо больше понравится серебристый вариант.

Особенности

Стоит понимать, что ноутбук является тонким устройством с довольно привлекательным дизайном, но вот мощное железо внутрь установить не получится. За основу производительности гаджета взят процессор Intel Core десятого поколения, который работает на достаточно приличных частотах. При этом процессор обеспечивает пользователя низким тепловыделением, что положительно сказывается на нагреве корпуса. Также поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 16 гигабайт и этого предостаточно, чтобы вы получали удовольствие от происходящего на дисплее. Встроенная память, естественно, представлена твердотельным накопителем и это позволяет запускать контент на предельно высокой скорости. К железу ноутбука нет никаких проблем, особенно если учитывать, что это не рабочая станция.

Итог

Главной особенностью ноутбука можно назвать его дисплей, который можно отгибать в обратную сторону. Диагональ дисплея составляет 13 или 15 дюймов, в зависимости от модели, разрешение составляет 1920 на 1080 точек, а матрица построена по технологии QLED. То есть, дисплей и правда довольно интересный, у него неплохо реализована система подсветки, отлично переданы цвета и вообще данная технология квантовых точек выглядит весьма перспективной. Однако на этом преимущества ноутбука заканчиваются, а как-то довольно слабо смотрится гаджет в конце 2019 года просто с откидным дисплеем, пусть и сенсорным. Все же хотелось чего-то более крутого, смелого и интересного, а перевертыши мы видели уже много лет назад и они с того момента успели всем нам порядком надоесть. Странно делать упор именно на этом преимуществе, но и оно может кому-то понравиться.Производитель сообщает, что продажи данного ноутбука стартуют в декабре этого года, но стоимость устройства не называет. Вероятно, устройство будет довольно дорогим удовольствием, так как дисплей на квантовых точках, откидной механизм, аудио-система от компании AKG и прочие моменты явно стоят денег. Пока говорить рано, но мы бы сделали ставку на то, что устройство в базовой комплектации будет продаваться тысячи за полторы долларов, а топовая модель около двух тысяч долларов. Благо, ждать релиз осталось совсем недолго.