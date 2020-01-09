Предварительный обзор Samsung Galaxy Chromebook. Весьма крутой продукт

Дизайн корпуса

Корейская компания Samsung довольно длительное время радовала нас классными смартфонами доступного уровня, а теперь вот пришло время показать себя на рынке ноутбуков. Новинка компании очень круто смотрится и при этом выдает все функции, которые нужны обычному пользователю. Обязательно советуем обратить свое внимание на данный продукт, он явно стоит своих денег.

Характеристики

Ноутбук выглядит достаточно привлекательно, так как производитель понимает — современного пользователя нужно привлекать вау-эффектом. Именно ради этого корпус продукта был окрашен в красный корпус, что выглядит очень необычно и моментально притягивает к себе внимание пользователя. Во внутренней стороне устройства клавиатура и панель вокруг нее раскрашена в красный цвет, плюс петли ноутбука и небольшая панель под дисплеем тоже выполнены в таком стиле. Рамка вокруг экрана окрашена в черный цвет и она достаточно тонкая, чтобы общие габариты ноутбука были более-менее компактными. На тыльной стороне устройства панель тоже красная, а боковые грани раскрашены в серебристый цвет. Это смотрится достаточно интересно и необычно, ведь производитель не только цвет подобрал нестандартный, но и сыграл на контрасте цветов. В плане дизайна к ноутбуку вопросов никаких нет.

Особенности

Несмотря на то, что Samsung Galaxy Chromebook является хромбуком, а обычно они оборудованы весьма скромным железом, данный продукт оборудовали профессором Intel Core i5 десятого поколения, который отлично справляется с любыми поставленными перед ним задачами. К примеру, ноутбук легко справится с запуском любых приложений, даже с работой над видео, а это громадное преимущество, тем более, что эту модель явно будут покупать студенты, журналисты и школьники, которые не занимаются монтажом на профессиональном уровне. Дополнять производительность процессора будет оперативная память на 16 гигабайт, а встроенная память представлена твердотельным накопителем с объемом вплоть до 1 терабайта. То есть, производительность железа вполне позволяет работать с контентом так, как вам хочется, без излишних тормозов или зависаний.

Итог

У данного ноутбука довольно много интересных преимуществ, которые делают продукт более привлекательным, чем обычные решения. Начнем с того, что производитель вложил массу усилий в дисплей, который здесь не только громадного разрешения, но еще и сенсорный, да еще и отгибается в обратную сторону. Это крайне удобно, учитывая, что операционная система продукта заточена под сенсорное управление. Также в корпусе ноутбука есть слот под перо — им намного удобнее вводить информацию, рисовать, делать заметки и так далее. Это действительно серьезное преимущество, ведь так перо вы не потеряете и будете пользоваться им довольно длительное время. Минус ноутбука только в том, что никакого профессионального софта на нем нет и не будет — это просто печатная машинка с выходом в интернет. Кого-то это разочарует, а кого-то только обрадует. Все же у каждого свои варианты использования гаджета.Главное преимущество продукта в его стоимости — за ноутбук в базовой комплектации просят всего 999 долларов. Конечно, это не очень дешево на самом деле, плюс нужно понимать, что это цена за базовую версию, а там не будет 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайта встроенной памяти. С другой стороны, продукт действительно достаточно яркий, стильный и привлекательный, у него отличный дисплей и масса возможностей для работы с контентом. Для многих пользователей этого будет вполне достаточно.