Предварительный обзор Samsung Galaxy J7 Duo. Неплохая новинка

2018-04-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy J7 Duo; [244]
Иногда у меня складывается впечатление, что корейская компания Samsung слишком уж переоценивает мощность своего логотипа. Например, показала вот смартфон Samsung Galaxy J7 Duo, который вроде выглядит круто и производительность у него неплохая, работке как нужно и вполне устраивает потенциального покупателя. Но если сравнить характеристики и стоимость конкурентов, то новинка проигрывает практически всем, особенно китайским компаниям первого эшелона. Учитывая, что компании Поднебесной постепенно захватывают мобильный рынок и поднимают уровень качества, говорить про такую конкуренцию все интереснее. Сегодня мы расскажем вам про очень крутое устройство, которое при адекватной стоимости могло бы конкурировать с другими смартфонами на рынке. Но, как мне кажется, на данный момент это невозможно по целому ряду причин и их мы сегодня будем обсуждать.

Характеристики

Производитель решил не уточнять точную модель процессора нового смартфона. Нам просто сообщили, что там восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 1,6 гигагерца, которые вполне могут запустить большинство современных игровых проектов. Пробежавшись по фирменным процессорам компании мы подходящую модель не нашли, так что будем просто надеяться, что это какая-то современная модель. И, конечно, восемь ядер вполне могут справится с большинством задач, которые вы перед смартфоном поставите. Поддерживать производительность продукта будет оперативная память на 4 гигабайта. Сейчас уже есть варианты на 6 гигабайт, вполне доступные, но 4 гигабайт ОЗУ хватит с запасом на любые игры и приложения, об этом тоже горевать не стоит, это сейчас золотой стандарт. Встроенная память представлена 32 гигабайтным накопителем. Ничего удивительного, карту памяти можно брать сразу после покупки телефона.

Дизайн корпуса

Хотел пропустить этот пункт, так как начинается настоящее горение пятой точки. На фронтальной панели у нас присутствует логотип Samsung на всю верхнюю плашку. От этого архаизма уже все китайские компании отказались. Под дисплеем у нас аппаратная клавиша Home и две сенсорные клавиши управления продуктом. Это вообще что-то из прошлого столетия. На тыльной стороне у нас расположена двойная камера, слева от нее вспышка, а справа — динамик. Здоровенный такой. Такое впечатление, что дизайн смартфона 2013 года скопировали и реализовали.

Бонусы

Диагональ дисплея смартфона составляет 5,5 дюймов при разрешении 1280 на 720 точек. Да-да, это смартфон среднего класса с HD разрешением. Не удивляйтесь, это же продукт от титана рынка, который выходит в 2018 году, когда каждая вторая китайская компания ставит FullHD+ дисплеи. Да, матрица построена по технологии Super AMOLED и выглядит круто, цвета передает хорошо, но в остальном это совершенно не тот дисплей, который хочется видеть каждый день. Про качество камер говорить не буду, так как на бумаге все шикарно, но на деле снимают они всегда не так отменно.

Итог

В конце апреля продукт обещают отправить в магазины, но цену пока не раскрывают. Стоит ли говорить, что ранее корейская компания вовсе не радовала нас низкими ценами, теперь тем более. Покорить рынок со смартфоном, который выглядит как флагман пятилетней давности будет очень тяжело, особенно на фоне громадного количества конкурентов с низкой стоимостью и высокой производительностью. Есть ли смысл переплачивать за известную марку, которая обладает целым рядом недостатков? Думаю, тут каждый сам для себя решит, чего он хочет. А мы лишь донесли до вас эту важную информацию.

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