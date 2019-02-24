Предварительный обзор Samsung Galaxy S10+. Улучшеная версия флагмана

Совсем недавно компания Samsung официально представила свои новые флагманы, которые поразили аудиторию своими возможностями и характеристиками. Мы уже рассказали вам про базовую версию флагмана, теперь пришло время посмотреть на Samsung Galaxy S10+ — это более продвинутый вариант смартфона с большей диагональю дисплея и некоторыми отличиями в техническом плане. Думаю, многим этот смартфон будет интересен благодаря своему уникальному дизайну и возможностям. Но, конечно, стоимость продукта довольно высокая и хотелось бы знать, за что пользователь платит в данной ситуации. Мы решили разобраться в этом и проанализировали возможности продукта, чтобы вам было понятнее и проще разобраться в характеристиках и отличиях. Стоит ли платить за версию «плюс» или можно взять базовый смартфон и спокойно наслаждаться современными технологиями? Вот сегодня мы и разберемся.

Характеристики

За основу производительности смартфона, как и в случае с базовой версией, взят процессор Qualcomm Snapdragon 855 или Samsung Exynos 9820. Это довольно мощные процессоры, которые будут устанавливаться в зависимости от региона продажи модели — в Европе мы получаем фирменный процессор корейской компании, вариант от Qualcomm будет продаваться в США и Азии. Оба варианта удивят вас своими возможностями — в играх или тяжелых программах даже намека на глюки или проблемы с производительностью не будет. Для многих пользователей это действительно важно, особенно если речь идет об играх. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 или 12 гигабайт — этого предостаточно, чтобы вы могли получить достаточно возможностей для работы или отдыха. Встроенная же память представлена накопителем на 128 или 512 гигабайт, плюс можно купить смартфон с объемом памяти 1 терабайт. 1 терабайт памяти в смартфоне, вы представляете?

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида смартфон тоже удовлетворит своего потенциального покупателя. На фронтальной панели у нас красуется дисплей почти на всю площадь лицевой стороны, лишь снизу имеется небольшой «подбородок». Фронтальная камера, а точнее система камер, вынесена в правый верхний угол дисплея. Некоторое время назад никто не верил, что компания будет встраивать камеру в сам дисплей, теперь это реальность. Выглядит, кстати, довольно неплохо. На тыльной стороне у нас расположена система из камер, теперь она горизонтальная, плюс имеется логотип компании. Смотрится очень даже дорого и изящно.

Особенности

Важным преимуществом данного смартфона является его дисплей — диагональ составляет 6,4 дюйма, тогда как у базовой версии флагмана экран всего 6,1 дюйма. Разрешение Quad HD+, так что плотность пикселей будет запредельная, плюс это вытянутый экран с соотношением сторон 19:9. На таком экране вы будете с удовольствием играть в игры, смотреть фильмы с сериалами, общаться в социальных сетях и все в таком духе. Отличное решение на тот случай, если для вас смартфон является полноценной рабочей и развлекательной станцией.

Итог

От оригинального флагмана данный смартфон отличается исключительно диагональю дисплея, возможным объемом оперативной и встроенной памятью, плюс габаритами. Если вам действительно необходим дисплей с диагональю 6,4 дюйма, то обязательно стоит посмотреть именно на эту модель телефона, остальные же параметры уже на вкус и цвет — кому-то столько ОЗУ не понадобится, а кому-то без 1 терабайта памяти жить тяжело. Обязательно сравните стоимость новинок и тогда можно будет делать осознанный выбор.