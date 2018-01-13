Предварительный обзор Samsung Notebook 7 Spin 2018. Очередное обновление

На протяжении достаточно длительного времени компания Samsung проигрывает на рынке ноутбуков - релизов мало, все они какие-то странные и не рассчитаны на тех пользователей, которые реально могут вывести этот сегмент рынка на новый уровень. К примеру - ноутбук Samsung Notebook 7 Spin был выпущен два года назад и только сейчас его кардинально изменили. Знаете что самое интересное? За те два года, что ноутбук находится на рынке, о нем практически никто не слышал. То есть, вот вы, как читатель с определенным опытом и знаниями рынка, можете сказать какая у ноутбука была диагональ или хотя бы вспомнить какой там дизайн был? Для сравнения - попробуйте вспомнить ноутбук от Apple - там вы сразу все детали вспомните. Ноутбук Samsung Notebook 7 Spin 2018 должен как-то удивить пользователей, но я вот посмотрел на характеристики бегло и сразу понял, что ничего такого не произойдет. Очень жаль, конечно.

Начинка

За производительность ноутбука будет отвечать процессор Intel Core восьмого поколения, при том, если у большинства ноутбуков на рынке есть какие-то варианты на выбор, то здесь вам предоставляют только i5 и ничего более. Собственно, это неплохой процессор (жаль модель никто не называет) и производительности у него для казуальных задач будет предостаточно, можно даже фото редактировать. А вот для видео или чего-то более сложного ноутбук уже не пригодится, так что добрая часть покупателей сразу отсеивается. Оперативной памяти, которая будет поддерживать производительность всей этой красоты, здесь 8 гигабайт. Больше - нет, меньше - тоже. Встроенная память представлена накопителем SSD на 256 гигабайт, других вариантов комплектации так же не обнаружено. То есть, разработчик как бы намекает на то, что вот это - эталон и ничего другого делать пока не будут.

Дизайн корпуса

Внешний вид ноутбука оказался слишком уж фирменным - некоторые детали напоминают нам дизайн корпуса смартфонов Samsung, например. Да, продукт оказался немного легче своего оригинала - 1,53 килограмма при толщине в 18,5 миллиметров это далеко не идеал, но сейчас практически никто не смотрит в сторону толщины и веса. Выглядит ноутбук очень интересно - логотип компании блестящий, клавиши немного утоплены в корпус, поворотный механизм дисплея. Не сказать, что это самое стильное и современное решение на рынке, но определенные приятные черты здесь заметны.

Бонусы

Конечно, главной фишкой ноутбука является его дисплей - он поворотный, так что вы можете использовать девайс и как планшет, и как ноутбук. Сам же дисплей оказался весьма стандартным - диагональ составляет 13,3 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек, матрица сенсорная, качественная, с широкими углами обзора. Но, пока рынок движется к 2К или 4К, выпускать ноутбук с FullHD как-то не очень круто. Отдельно хотелось бы похвалить тачпад - он выполнен по технологии Clickpad, которая позволяет не кликать на сенсорную панель, все действия происходят по касаниям и жестам.

Итог

Если верить информации от зарубежных изданий, данный продукт будут продавать за 800 долларов. Говорить с уверенностью об этом мы пока что не можем, так как любые слухи могут оказаться неверными, но, с другой стороны, за 800 баксов это очень даже интересное устройство. Да, здесь уже устаревший дисплей, здесь процессор слабенький и нет возможности что-то выбирать для себя в плане комплектации, но это полноценный ноутбук с возможностью трансформации в планшет за 800 долларов. Отличное решение для домашнего использования, образовательного сегмента или бизнеса, например.