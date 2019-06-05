Предварительный обзор Samsung Notebook 7. В стиле Apple

Характеристики

Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если только захотят. Однако, вот в продажу совсем скоро поступит ноутбук Samsung Notebook 7, который выглядит крайне странно и оборудован не самым лучшим железом. Вроде неплохое решение, но когда начинаешь присматриваться, то все эти странности мгновенно бросаются в глаза и тогда вопрос конкуренции волнует очень сильно. Сможет ли корейская компания уделать Apple на рынке ноутбуков? Давайте посмотрим.

Ноутбуки представлены в двух версиях (13,3 и 15,6 дюймов) и у младшей модели хуже не только диагональ, но и производительность. К примеру, за графику ноутбука отвечает встроенная видеокарта и дискретная NVIDIA GeForce MX250. Естественно, это достаточно простое и слабое решение, которого хватит лишь для каких-то базовых задач и может даже для работы с видео, но не более того. То есть, назвать ноутбук рабочей станцией точно нельзя. У старшей модели ноутбука видеокартой выступает модель NVIDIA GeForce GTX 1650, которая заметно мощнее и дает уже горазд больше преимуществ и возможностей. Вопрос только в том, почему нельзя было эту же видеокарту поставить и на младшую модель. Кроме того, за основу производительности ноутбуков взят процессор Intel Core восьмого поколения, тогда как на рынке уже давно реализованы более свежие модели с более привлекательными характеристиками.

Дизайн корпуса

На этом странности ноутбуков не заканчиваются. Например, за основу базовой модели, которая на самом деле младшая, взята оперативная память объемом 16 гигабайт. Этого, конечно же, предостаточно для тяжелой работы, но вот будет ли возможность заказать меньше оперативной памяти — вопрос. Кроме того, у старшей модели есть опция до 24 гигабайт ОЗУ, что позволяет вам вовсе забыть о приложениях в фоновом режиме. И, опять же, почему нельзя было в более компактную модель поставить столько же оперативной памяти?

Итог

Довольно трудно говорить что-то хорошее о внешнем виде ноутбука, если у него так много вопиющих недостатков. Например, очень странно поступили дизайнеры с тач-падом — его почему-то разместили слева под клавиатурой, тогда как выемка для открытия крышки ноутбука установлена строго по центру. Это сразу бросается в глаза и складывается впечатление, что сами дизайнеры на свой проект не смотрели после того, как произвели. У того же MacBook все сделано более продуманно и сенсорная панель размещена ближе к центру, из-за чего все смотрится гармонично. Кроме того, рамка вокруг дисплея реализована несимметричная, так как дизайнеры почему-то решили впихнуть туда логотип компании и сделали нижнюю рамку очень толстой. Это тоже выглядит крайне страшно, учитывая современную гонку за толщину и компактность устройств. В целом, дизайн не ужасный, но и хорошим его назвать крайне тяжело.

Складывается впечатление, что сотрудники компании Samsung хотят сделать хороший ноутбук, но не совсем понимают, каким он должен быть. Здесь странная начинка, которая вызывает вопросы, очень неприглядный дизайн с кучей недоработок, которые бросаются в глаза даже тем, кто не очень разбирается в ноутбуках, плюс устройство явно не будет ультрадоступным, чтобы можно было простить все эти недостатки. Получается гаджет с кучей слабостей, который будут продавать почти по цене MacBook, который на голову выше и привлекательней. Такими релизами догнать яблочную компанию будет крайне тяжело, особенно если хотя бы не начать копировать их особенности и сильные стороны. Пока что ноутбук корейской компании кажется неудачным продуктом.