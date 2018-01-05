Предварительный обзор Samsung Notebook 9 (2018). Ультратонкий ноутбук

Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке телевизоров, бытовой техники и так далее. Однако, многие уже и забыли о том, что эта компания так же выпускала компьютеры - ноутбуки, к примеру. Когда-то давно, эх были времена, компания показывала действительно интересные новинки, которые могли покорить покупателя своим дизайном, внешним видом и прочими преимуществами. Теперь же многие забыли о существовании компании на этом рынке, так как производитель очень давно не показывал ничего нового. Собственно, теперь новинка вышла в свети и мы можем оценить ее потенциальные возможности по достоинству - есть масса интересных моментов, которые хотелось бы с вами обсудить. Так что, сегодня мы детально рассмотрим гаджет, расскажем о его преимуществах и недостатках, а вы потом решите нужно вам такое устройство в резерве или нет.

Начинка

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Точную модель никто не называл, но сам по себе процессор достаточно производительный и можно смело говорить о том, что мощности для решения повседневных и рабочих задач вам хватит. Хотя, если решитесь монтировать видео в 4К, то может и не хватит производительности, все же ноутбук не для того создавали. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память до 16 гигабайт - этого вполне достаточно для всего, что вы решите делать на своем ноутбуке. Хранить же личный контент вы сможете на накопителе типа NVMe PCIe, это SSD накопитель и его максимальный объем может составлять 1 терабайт. Если вам столько не нужно, то можно попробовать меньший объем - для работы и хранения документов хватит намного меньшего объема, на самом деле. С другой стороны - много памяти тоже не бывает.

Дизайн корпуса

Я долго думал как будет выглядеть ноутбук в фирменном стиле компании и то, что я увидел, меня полностью удовлетворило - производитель оказался от каких-то резких переходов и граней, так что корпус здесь обтекаемый, серебристого цвета, без лишних надписей и логотипов, все как мы любим. Дисплей присоединяется на специальном шарнире, о нем позже, рамки вокруг дисплея далеки от идеала, но желание сделать их минимальными мы заметили и оценили. Отдельно стоит похвалить клавиатуру - она достаточно удобная даже для слепой печати и если вы много текста набираете, то такой вариант вам понравится.

Бонусы

Линейка ноутбуков состоит из двух вариантов диагонали дисплея - 13,3 дюйма и 15,6 дюймов. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, вне зависимости от диагонали, так что если вам важна компактность, а не большой дисплей, то обязательно смотрите в сторону меньшей модели. Порадовала модель так же наличием приличного количества портов для подключения периферии - это достаточно важный момент, ведь если вы покупаете ноутбук для бизнеса, а туда кроме флешки ничего не подключить, то нормально работать не получится. В целом, никаких особенных изысков я не заметил, это достаточно классическое решение.

Итог

Пока что данных о стоимости продукта нет, так что если вы уже достали кошелек и начали считать деньги, то рано, можете пока что подождать. Но, компанию Samsung не принято продавать дешево, так что ценник будет на уровне конкурентов как минимум, а может и дороже. Сколько ждать до релиза пока что не совсем понятно, разработчики молчат, но до конца 2017 года я бы релиз не ждал, просто не успеют доставить в магазины. Ждем в начале 2018 года, протестируем и все вам расскажем в максимально детальном виде.