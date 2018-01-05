Предварительный обзор Samsung Notebook 9 (2018). Ультратонкий ноутбук

2018-01-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Notebook 9 (2018); [110]
Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке телевизоров, бытовой техники и так далее. Однако, многие уже и забыли о том, что эта компания так же выпускала компьютеры - ноутбуки, к примеру. Когда-то давно, эх были времена, компания показывала действительно интересные новинки, которые могли покорить покупателя своим дизайном, внешним видом и прочими преимуществами. Теперь же многие забыли о существовании компании на этом рынке, так как производитель очень давно не показывал ничего нового. Собственно, теперь новинка вышла в свети и мы можем оценить ее потенциальные возможности по достоинству - есть масса интересных моментов, которые хотелось бы с вами обсудить. Так что, сегодня мы детально рассмотрим гаджет, расскажем о его преимуществах и недостатках, а вы потом решите нужно вам такое устройство в резерве или нет.

Начинка

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Точную модель никто не называл, но сам по себе процессор достаточно производительный и можно смело говорить о том, что мощности для решения повседневных и рабочих задач вам хватит. Хотя, если решитесь монтировать видео в 4К, то может и не хватит производительности, все же ноутбук не для того создавали. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память до 16 гигабайт - этого вполне достаточно для всего, что вы решите делать на своем ноутбуке. Хранить же личный контент вы сможете на накопителе типа NVMe PCIe, это SSD накопитель и его максимальный объем может составлять 1 терабайт. Если вам столько не нужно, то можно попробовать меньший объем - для работы и хранения документов хватит намного меньшего объема, на самом деле. С другой стороны - много памяти тоже не бывает.

Дизайн корпуса

Я долго думал как будет выглядеть ноутбук в фирменном стиле компании и то, что я увидел, меня полностью удовлетворило - производитель оказался от каких-то резких переходов и граней, так что корпус здесь обтекаемый, серебристого цвета, без лишних надписей и логотипов, все как мы любим. Дисплей присоединяется на специальном шарнире, о нем позже, рамки вокруг дисплея далеки от идеала, но желание сделать их минимальными мы заметили и оценили. Отдельно стоит похвалить клавиатуру - она достаточно удобная даже для слепой печати и если вы много текста набираете, то такой вариант вам понравится.

Бонусы

Линейка ноутбуков состоит из двух вариантов диагонали дисплея - 13,3 дюйма и 15,6 дюймов. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, вне зависимости от диагонали, так что если вам важна компактность, а не большой дисплей, то обязательно смотрите в сторону меньшей модели. Порадовала модель так же наличием приличного количества портов для подключения периферии - это достаточно важный момент, ведь если вы покупаете ноутбук для бизнеса, а туда кроме флешки ничего не подключить, то нормально работать не получится. В целом, никаких особенных изысков я не заметил, это достаточно классическое решение.

Итог

Пока что данных о стоимости продукта нет, так что если вы уже достали кошелек и начали считать деньги, то рано, можете пока что подождать. Но, компанию Samsung не принято продавать дешево, так что ценник будет на уровне конкурентов как минимум, а может и дороже. Сколько ждать до релиза пока что не совсем понятно, разработчики молчат, но до конца 2017 года я бы релиз не ждал, просто не успеют доставить в магазины. Ждем в начале 2018 года, протестируем и все вам расскажем в максимально детальном виде.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Dunobil Shadow. Видеорегистратор с Wi-FiОбзор Dunobil Shadow. Видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор SVEN MS-304. Мультимедийная акустическая система 2.1Обзор SVEN MS-304. Мультимедийная акустическая система 2.1
Обзор Case logic Laptop Backpack 16. Современный городской рюкзак за приемлемую стоимостьОбзор Case logic Laptop Backpack 16. Современный городской рюкзак за приемлемую стоимость
Обзор Cooler Master Devastator 3 Combo. Лучший игровой набор для геймераОбзор Cooler Master Devastator 3 Combo. Лучший игровой набор для геймера
Обзор RIVA case 8135. Стильно и на все случаи жизниОбзор RIVA case 8135. Стильно и на все случаи жизни
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Gal...
Обзор trivago. Выбираем себе отель...
Обзор trivago. Выбираем себе отельВсе мы путешествуем по самым разным причинам - кто-то просто смотрит мир и получает от этого удовольствие...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие "за...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие Выбор внутриканальных наушников, в народе их называют «затычками» и такое название лично мне нравится куд...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шут...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шутСовременный рынок игровых продуктов существенно изменился - если ранее пользователи спокойно играть в как...
Предварительный обзор LG 27GK750F-B. Сли...
Предварительный обзор LG 27GK750F-B. СлиМы уже давно не видели игровых решений от компании LG и многие уже и забыли, что этот производитель может...
Обзор ORICO P12-U3-BK. Универсальный хаб...
Обзор ORICO P12-U3-BK. Универсальный хабПользователи ПК и ноутбуков часто сталкиваются с нехваткой USB-портов для передачи данных, либо зарядки о...
Обзор PicsArt. Продвинутый редактор...
Обзор PicsArt. Продвинутый редакторНесмотря на то, что рынок мобильных приложений в последнее время сильно вырос и пользователи теперь могут...
Предварительный обзор Iiyama ProLite X32...
Предварительный обзор Iiyama ProLite X32Иногда производители мониторов прямо удивляют нас и не всегда, к сожалению, в позитивную сторону. Наприме...
Обзор JibJab. Интересные анимации...
Обзор JibJab. Интересные анимацииВ последнее время разработчики мобильных приложений перестали думать в сторону какого-то серьезного конте...
Предварительный обзор iMac Pro. Apple эв...
Предварительный обзор iMac Pro. Apple эвДо старта продаж компьютера iMac Pro осталось совсем немного, а пользователи уже стали говорить не самые ...
Обзор Book and Quiz. Игра на зание Гарри...
Обзор Book and Quiz. Игра на зание ГарриВ последнее время мы стали замечать, что разработчики мобильных игр либо делают что-то очень тяжёлое для ...
Обзор TrendVision. Пять вариантов крепле...
Обзор TrendVision. Пять вариантов креплеСмартфоны всегда находятся под рукой, сложно представить жизнь современного человека без этих маленьких п...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor