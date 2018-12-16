Предварительный обзор Samsung Notebook 9 Pen (2019). Ноутбук нового поколения

2018-12-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Notebook 9 Pen (2019); [75]
В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более продвинутых и универсальных решений. Именно по этой причине так много сейчас выходит гибридных ноутбуков, так как пользователь хочет заплатить один раз, а получить сразу несколько устройств в одном корпусе. И, чт самое интересное, он легко может это сделать — достаточно посмотреть на тот же Samsung Notebook 9 Pen (2019). Ноутбук выглядит как самый обычный продукт в своем классе, но чем дольше его изучаешь, тем больше информации узнаешь. Например, в корпусе есть стилус, которым вы можете рисовать или делать заметки, плюс у вас всегда будет возможность отогнуть клавиатуру и сделать из ноутбука планшет. Думаю, для многих эта возможность будет действительно приятной, а теперь давайте посмотрим детальнее на то, что умеет эта новинка. Все же на рынке ноутбуков без ярких фишек не протолкнуться.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Устройство не создавалось для монтажа видео в 4К, например, но этой мощности вам точно хватит для всех более простых задач — работы с картинками, общения, обработки больших объемов информации, работы с документами и таблицами. Не совсем понятно, почему не поставить сюда i3, например, который будет дешевле. На текущий момент процессор только этот представлен, других вариантов нет. За графику ноутбука отвечает условно дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150 с 2 гигабайтами встроенной памяти. Для работы с изображениями данной графики предостаточно, вот только большей части потенциальных покупателей столь мощной видеокарты просто не нужно. Этот ноутбук отлично подошел бы для печати текстов, но с такой видеокартой он будет слишком дорогим для таких казуальных задач.

Дизайн корпуса

Разработчики из Samsung решили, видимо, что нужно делать ноутбуки в стиле смартфонов. И это действительно смотрится привлекательно — синий цвет корпуса (есть еще серебристый вариант) очень выгодно отличается от безликих конкурентов, клавиатура немного утоплена в корпус, клавиши хорошо выгравированы. Помимо этого, здесь имеется уникальное крепление монитора, которое позволяет вам отгибать дисплей в обратную сторону и пользоваться гаджетом как планшетом. В нижней части корпуса даже имеется слот для стилуса, чтобы вы его не потеряли.

Особенности

Главной фишкой данного устройства является именно сенсорный дисплей и стилус. Вы можете в любой момент превратить свой ноутбук в стенд для презентации или работать с ним как с планшетом, рисуя или делая заметки. Это удобно, да и наличие электронного карандаша в комплекте позволяет сэкономить и не носить его отдельно. Обычно такие гаджеты стоят приличных денег, но и теряются очень быстро. Отдельно стоит похвалить тонкие рамки вокруг дисплея — они сведены к разумному минимуму, благодаря чему корпус получился более компактным и удобным для транспортировки.

Итог

На текущий момент стоимость никто не называет, так как продукт должен отправиться в продажу лишь в начале 2019 года. Но, учитывая представленное железо, цена должна быть около 2000 долларов. Сомневаюсь, что Samsung будет продавать ноутбук с таким процессором, видеокартой и дисплеем за меньшие деньги. И, в принципе, они будут правы, ведь аналогов на рынке практически нет, плюс есть несколько весомых преимуществ, которые могут привлечь потенциального покупателя. Будем ждать официального релиза и точной стоимости, которую совсем скоро уже должны назвать.


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