Предварительный обзор Samsung Notebook Odyssey. Игровой ноутбук нового поколения

2019-01-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Notebook Odyssey; [75]
Компания Samsung, которая когда-то очень давно была одной из лидеров на рынке ноутбуков, вдруг взяла и практически перестала выпускать данные устройства. Вы можете вспомнить последний новый ноутбук от компании Samsung? Я могу, но это была одна модель за пару лет, наверное, а может и того больше. Так что анонс нового ноутбука данного бренда на выставке CES 2019 действительно произвел настоящий фурор — компания не просто показала крутое устройство, она анонсировала интересный игровой ноутбук. Да, здесь стоит отметить, что на выставке показали столько игровых ноутбуков, что просто голова идет кругом. Складывается впечатление, что сейчас существует только два типа пользователей — заядлые геймеры с неограниченным бюджетом и бизнесмены из корпоративного сектора. Собственно, давайте посмотрим на то, что умеет данный игровой ноутбук и почему он вызвал такую волну обсуждений.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Видимо, девятое поколение поставить на ноутбуки пока что не удается. Стоит отметить, что точную модель процессора никто не называет, производитель просто уточнил, что здесь 6 вычислительных ядер и все. Конечно, для игровых задач этого процессора точно хватит, даже для проведения прямых трансляций, но хотелось бы точную модель знать, чтобы сравнивать с потенциальными конкурентами. За графику ноутбука отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080. Фактически, это одна из самых видеокарт в мире, мощности которой достаточно для запуска любых игр на ультра-настройках графики. Получается шикарный тандем из крутой видеокарты и процессора, которые способы удовлетворить любые ваши потребности в плане игровых проектов. Для этого геймерские ноутбуки и создаются.

Объем оперативной памяти составляет 16 гигабайт, выбрать более высокий объем ОЗУ нельзя. Вероятно, производитель уверен, что этой памяти будет достаточно для того, чтобы вы играли с удовольствием и получали от этого радость. Встроенная память представлена двумя накопителями — один стандартный HDD на 1 терабайт, второй NVMe SSD на 256 гигабайт. Это позволит хранить большое количество игр и фильмов, при этом скорость загрузки системы и некоторых проектов будет мгновенной. Очень достойная компоновка компонентов, нет вообще никаких претензий к балансу между видеокартой, процессором и памятью.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида есть что сказать. Начнем с того, что обычно дисплей у ноутбука держится на двух петлях по краю корпуса, из-за чего у некоторых моделей дисплей легко гнется и трясется. Здесь же монитор закреплен на довольно широкой панели по центру, что позволяет сделать его максимально прочным. Клавиатура здесь стандартного размера, с подсветкой и гравировкой символов, есть больших размеров сенсорная панель с текстурой. Отдельно хотелось бы похвалить дизайнеров за то, что они отказались от массы декоративных элементов и представили стильное и изящное решение.

Итог

На текущий момент цена данного ноутбука не называется, так что сравнивать его с конкурентами довольно трудно. Здесь установлена весьма мощная видеокарта и производительный процессор, что позволит вам играть абсолютно в любые игры, плюс есть достаточно памяти и дисплей диагональю 15,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек. Картинка четкая, яркая и сочная, плюс у вас всегда будет возможность взять этот ноутбук в сумку и отправиться играть хоть на край света. Думаю, для некоторых пользователей это будет важным преимуществом.

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