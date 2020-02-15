Предварительный обзор Samsung Z Flip. Прорыв в технологиях

Дизайн корпуса

Компания Samsung уже показывала складной смартфон, который оказался весьма популярным устройством с хорошими продажами. Теперь пришло время показать нечто совершенно удивительное, что выводит рынок складных смартфонов на новый уровень. Новинка действительно очень крутая и сейчас мы расскажем, с чем это связано.

Характеристики

Производитель сразу заявил, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip будет продаваться в трех цветовых вариантах корпуса, правда, только два будут доступны во всех странах — уникальный с зеркальным оформлением будет доступен для приобретения лишь в некоторых странах, список которых пока что неизвестен. Также есть специальная версия смартфона, которая будет продаваться ограниченным тиражом и, скорее всего, в Россию не попадет. На тыльной стороне смартфона на верхней «половинке» устройства расположен небольшой дисплей, который используется для получения уведомлений, там же расположена система камер, вспышка и очень стильная панель. Внутри смартфона расположен дисплей с небольшими рамками, который занимает большую часть лицевой панели. Это действительно весьма приятно, учитывая тип смартфона. И, конечно же, стоит сказать, что смартфон очень компактный.

Особенности

В ходе презентации нам не сообщили, какой именно процессор установлен внутри смартфона Samsung Galaxy Z Flip, но, исходя из названных характеристик, мы пришли к выводу, что это Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Дело в том, что смартфон работает на 64-битном процессоре с восемью вычислительными ядрами, построенном на 7-нанометровом техпроцессе. Более того, работает процессор на тактовой частоте 2,96 гигагерца. Под эти характеристики подходит только один процессор на рынке смартфонов. Кроме того, смартфон оборудован 8 гигабайтами оперативной памяти, чего должно хватить для комфортной работы с устройством, плюс гаджет оборудован накопителем на 256 гигабайт для хранения личного контента. Получается неплохой набор бонусов для смартфона, у которого основное преимущество совершенно не связано с характеристиками. Ведь железо здесь на втором месте.

Итог

Главным преимуществом смартфона является его дисплей Dynamic AMOLED Infinity Flex Display, оборудованный специальным фирменным гнущимся стеклом. Благодаря этому пользователь получает складной смартфон, который можно спокойно носить даже в нагрудном кармане рубашки, не говоря уже о более привычных сценариях. Также в сложенном состоянии смартфон позволяет вам получать уведомления на небольшой экранчик, экономя заряд батареи, а при необходимости вы уже будете раскрывать смартфон и использовать его в полноценном варианте. Это выглядит настолько впечатляюще, что стандартные смартфоны в формате моноблока уже сейчас кажутся каменным веком. Ведь складной смартфон с гибким дисплеем — будущее мобильного рынка, которое уже сейчас готово радовать и удивлять. Это действительно прорыв, которого многие так долго ждали.Устройство выглядит очень круто, у него производительная начинка, но при этом производитель решил не выставлять слишком высокую цену — продукт на презентации представили с ценой в 1380 долларов, что для такого гаджета совсем не дорого. Более того, с 14 февраля смартфон уже отправился в продажу на территории России за 119 тысяч рублей в цветах «Сияющий аметист» и «Чёрный бриллиант». Если вы большой фанат современных технологий и очень хотите нечто удивительное, то обязательно стоит присмотреться к новинке. За свои деньги это настоящий прорыв.