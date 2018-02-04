Предварительный обзор Sharkoon Skiller SGC1. Такого никто не ожидал

2018-02-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sharkoon Skiller SGC1; [124]
На протяжении достаточно длительного времени компания Sharkoon показывала интересные варианты клавиатур - у нас на сайте вы можете найти детальное описание каждого девайса, дабы понимать как компания вышла на рынок игровой периферии. Не могу сказать, что это был прямо взрыв, но продукция выглядит достаточно привлекательно и стоимость приличная, так что в интернете на новинки реагировали достаточно позитивно. Теперь же компания представила компьютерный корпус Sharkoon Skiller SGC1, который поставляется сразу в нескольких вариантах комплектации, стоит достаточно дешево и если вы планируете собирать новый компьютер и бюджет у вас ограничен, то обязательно стоит посмотреть на то, что из себя представляет эта модель. Сегодня я расскажу вам все самое интересное, донесу до вас минусы и плюс этого решения, дабы вы понимали, что смотреть на логотип - не самое важное при выборе компьютерного корпуса.

Дизайн корпуса

Видимо, производитель знает не только про эстетическую составляющую корпуса - на лицевой панели у нас расположена решетка, которая позволит вентилятором лицевой панели забирать достаточно много воздуха, при этом, панель выглядит очень дерзко, круто и интересно, пусть это и не стеклянная прозрачная панель, как сейчас стало модно. На нижней части лицевой панели у нас логотип компании, сверху расположено два окошка для оптических приводов, там же расположены порты USB 3.0 лицевой панели и 3,5-мм разъемы для наушников и микрофона. Отдельно стоит похвалить боковую панель, которая выполнена из акрила, она прозрачная и позволяет вам наблюдать за красотой начинки своего компьютера. Достаточно стильно выглядит, плюс, это послужит вам мотивацией укладывать кабели внутри максимально красиво, дабы ничего не торчало и не выпирало.

Но, на этом фишки корпуса не заканчиваются - производитель поставил корпус на четыре ножки, они достаточно разведены и корпус на столе шататься не будет, плюс вибрация столу не так сильно будет передаваться. На верхней грани у нас расположена сетка на магнитах, это позволяет вам установить туда три секции радиатора СВО и с легкостью чистить сетку от пыли, когда она появится. Внутри, кстати, тоже все достаточно привлекательно выглядит - шасси из прочного металла, это не «консервная банка» какая-то из Китая. Имеется даже кожух, который закрывать блок питания и жесткие диски от взора пользователя.

Особенности

Начнем с того, что в комплекте с корпусом уже идут два вентилятора - один расположен на тыльной стороне, второй за лицевой крышкой, то есть у вас уже будет определенный поток воздуха без покупки дополнительных вентиляторов. Помимо этого, производитель предусмотрел несколько вариантов цветовых схем исполнения шасси - оно может быть черным, зеленым, синим, красным, может в будущем покажут еще несколько вариантов цветов. Но, уже этого достаточно, дабы взять себе подходящий цвет под материнскую плату и прочую начинку и получить привлекательную сборку за небольшие деньги.

Итог

Пока что в интернете нет стоимости корпуса, так что дотошно подойти к его анализу нельзя - сравнить с конкурентами и так далее. Однако, судя по предыдущим релизам компании, у вас будет возможность за небольшие деньги купить себе достаточно приличный корпус с привлекательным дизайном и легкой сборкой комплектующих в нем, что для многих станет большим преимуществом. Остается только дождаться, когда продукт появится на торговых площадках или в России, хотя последний пункт достаточно сомнителен - игровая периферия у нас так и не представлена официально.


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