Предварительный обзор SilentiumPC Gladius GD8 TG ARGB. Стильно и недорого

В последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать, что при покупке компьютерного корпуса нужно думать не только о внешнем виде, но еще и о практичности и стоимости. Далеко не каждый корпус из стекла будет нормально проводить воздух, да и не всегда разумно платить громадные деньги за продукт, который на деле является не очень удобным для сборки мощной игровой или рабочей системы. Я постоянно нахожусь в поисках чего-то нового и необычного, чтобы предоставить вам полезную информацию. Некоторые корпуса с отличным дизайном и начинкой продаются за копейки, хотя вы о них можете даже не знать. Например, SilentiumPC Gladius GD8 TG ARGB — очень крутой продукт с массой преимуществ, который стоит дешевле любого потенциального конкурента. И если вы давно искали себе что-то классное, то почему бы не обратить на него внимание?

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса расположено три секции — одна сплошная, по контуру которой справа и слева находится подсветка, и две секции с декоративными решетками. Это позволило сделать фронтальную панель красивой и практичной — воздух будет проходить внутрь в нужном количестве и вентиляторы на фронтальной панели будут работать продуктивно. На боковой панели у нас находится стеклянная вставка, она прикручена на четырех винтах с накатанной головкой, так что снимать крышку вы сможете буквально за 30 секунд без дополнительных инструментов и аксессуаров. Никаких дополнительных декоративных элементов здесь нет, но это и не нужно — корпус в черном цвете выглядит предельно интересно и стильно, он отлично впишется в ваш интерьер. Очень порадовали ножки, которые не дают блоку питания собирать пыль с пола — они немного отрывают корпус от земли. Дизайн очень даже хорош.

Шасси

Очень важным элементом начинки корпуса является декоративный кожух, который находится в нижней части продукта. Сюда вы устанавливаете блок питания и жесткие диски, которые нигде не будут заметны после сборки компьютера и это огромный плюс. Далее, здесь есть тьма посадочных мест под вентиляторы, что позволяет вам настроить продув воздуха сквозь корпус и получить хорошее охлаждение даже с недорогими вентиляторами. Это тоже громадный плюс, особенно если вы хотите сразу несколько вентиляторов сверху и спереди. Пылевой фильтр для блока питания тоже порадовал.

Особенности

Обычно производители, которые не пользуются повышенным спросом на рынке, пытаются привлечь к себе внимание какой-то яркой подсветкой, невероятным дизайном и так далее. У данного корпуса все немного иначе — производитель просто решил сделать свой продукт из толстого металла, так что модель даже при довольно небольших габаритах весит 7 килограмм. Большая часть потенциальных конкурентов весит 3-4 килограмма, так что сами понимаете — на металле здесь не экономили. Плюс, очень порадовала возможность поставить на верхнюю гранить радиатор от СВО или просто вентиляторы.

Итог

На текущий момент производитель ничего не говорит о стоимости данного корпуса, но можно предположить, что это будет продукт среднего класса. не бюджетного, конечно, но за адекватные деньги его можно будет купить. Суть в том, что у данного корпуса есть все необходимое — подсветка на лицевой панели смотрится отлично, есть кожух декоративный, который закрывает провода и прочие некрасивые детали корпуса. Получается отличная база для сборки действительно крутого игрового компьютера. Вопрос лишь в том, будет ли корпус продаваться у нас в стране и за какую сумму.