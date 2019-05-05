Предварительный обзор SilverStone LD03. Стильное решение

2019-05-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - SilverStone LD03; [90]
Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютером корпусе SilverStone LD03, который не только выглядит невероятно стильно, ярко и привлекательно, но и готов удивлять нас своим необычным дизайном и расположением комплектующих. Для определенной аудитории это настоящий подарок — можно выделиться на фоне стандартных решения и порадовать себя любимого. Вот сегодня мы и поговорим о том, что же данная модель умеет и почему она достойна вашего внимания.

Дизайн корпуса

Мы уже привыкли к странным компьютерным корпусам, которые занимают много места на рабочем столе, у них много стекла и прочих декоративных элементов. Но, у SilverStone LD03 все совершенно иначе, так как это совершенно уникальное решение. У данного корпуса вертикальное расположение элементов, как и у большинства других моделей, но выполнено все немного иначе. На фронтальной панели мы видим достаточно широкий лист стекла, который имеет неправильную форму и немного открывает пространство для радиаторов. Благодаря этому на фронтальной панели можно ставить вентиляторы и забирать воздух достаточно эффективно. На боковой панели тоже расположена стеклянная панель, у которой тоже форма немного неправильная. Все остальные элементы корпуса окрашены в черный цвет и выглядит это достаточно привлекательно. Не могу сказать, что дизайн устройства прямо уникален, но смотрится необычно.

Шасси

Здесь начинаются первые проблемы, которые лично меня разочаровали. Дело в том, что на правой стороне корпуса тоже установлена стеклянная панель и получается, что видеокарта после установки буквально упирается своей фронтальной стороной к внешней части корпуса. Конечно, со стеклом вентиляторы системы охлаждения соприкасаться не будут, но расстояние будет минимальным и захватить достаточно свежего воздуха у вас точно не получится. Это проблема, особенно если учитывать, что в целом воздух здесь не очень хорошо проходит и сквозного потока холодного воздуха не получится. Кроме того, видеокарта установлена вертикально и если у вас слишком длинная модель, то вы просто не сможете ее всунуть. Это дополнительные трудности, которые, скорее всего, разочаруют при сборке — места мало, воздуха мало, видеокарта помешается с трудом.

Особенности

Производителю нужно было хоть как-то впихнуть все возможности для сборки компьютера в столь компактный и необычный корпус. Не могу сказать, что все получилось так, как планировалось. К примеру, радиатор жидкостной системы охлаждения на две секции вы поставить можете, но только на нижнюю грань, то есть на дно корпуса. Хотите, чтобы ваша СЖО втягивала всю пыль с пола или стола? Тогда вперед. Тоже самое про блок питания и прочие мелочи — мы привыкли к тому, что современный корпус может похвастаться лаконичной компоновкой деталей, но здесь все получилось совершенно не так. И дело даже не в компактности корпуса — есть масса небольших моделей, у которых все очень даже хорошо.

Итог

Корпус SilverStone LD03 выглядит крайне привлекательно, в него можно без труда напихать массу разнообразных элементов и сделать это максимально ярко. Но, нужно понимать, что вы должны будете замерять буквально каждую железку, которую захотите сюда поставить, плюс нужно переживать о потоке воздуха и охлаждении в целом. Если вам это не очень нравится и вы понимаете, что такие манипуляции вам не по душе, то обязательно смотрите на другую продукцию компании — она тоже качественно собрана, но более классически выглядит. Это же дерзкий эксперимент, который, как мне кажется, не совсем удался.

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