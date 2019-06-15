Предварительный обзор Sony Xperia 1. Очень дорогой флагман

2019-06-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony Xperia 1; [123]
Официально представлен флагман Sony Xperia 1, который уже доступен в России и его уже можно пойти и заказать. Вопрос только в желании покупателя, которое явно пропадет сразу, как тот увидит стоимость данного гаджета. Если вы думали, что флагманы других компаний слишком дорогие, то самое время посмотреть на данную новинку — она стоит настолько дорого, что мы сначала даже не поверили. Но, как оказалось, это и правда такая цена. Давайте разберемся откуда такие цифры.

Характеристики

Стоит отметить, что в параметрах флагмана Sony Xperia 1 нет ничего удивительного или просто нового — производитель использует то железо, которое уже много раз было показано на других смартфонах. К примеру, за основу производительности гаджета взят процессор Qualcomm Snapdragon 855, который был установлен уже на двух десятках смартфонов. Да и совсем скоро должны показать новую модель процессора, которая будет мощнее и интереснее данного варианта, который уже можно назвать устаревшим. Объем оперативной памяти достигает 6 гигабайт и других вариантов у вас просто нет. То есть, вы не можете заказать флагман с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти, так как бренд Sony просто не заложил такой возможности. Встроенная память вовсе представлена накопителем на 128 гигабайт. В 2019 году 128 гигабайт памяти на флагмане — как вам такое? И нет других вариантов комплектации нет.

Дизайн корпуса

Когда-то было модно шутить про дизайнеров Sony, которые отстают от конкурентов примерно на пару лет, но сейчас как-то даже не хочется шутить. На фронтальной панели размещен дисплей с довольно приличными рамками сверху и снизу. Справа и слева еще не так заметно, но вот сверху и снизу рамки очень толстые. На фотографиях для прессы этого не видно, но мы видели уже реальные фото и это выглядит ужасно. Пока другие компании всеми способами сражаются против таких вот бровей и подбородков, в Sony весьма спокойно запускают смартфон с толстенными рамками. И это на самом деле ужасно, ведь флагман стоит космических денег. На тыльной стороне тоже ничего удивительного — три камеры на отдельной площадке, неплохой цвет и материал панели, плюс логотип линейки смартфонов. Стоит ли это звания флагмана? Совершенно нет — такой дизайн просто ужасен.

Особенности

Главной фишкой смартфона можно смело назвать дисплей — у него и правда очень хорошие характеристики. Диагональ составляет 6,5 дюйма, соотношение сторон 21:9. Да, это идеальный дисплей, чтобы вы могли смотреть фильмы в формате кинотеатра без черных полос по сторонам. Разрешение при этом составляет 3840 на 1644 пикселей, то есть картинку можно смело назвать 3К. Плотность пикселей просто запредельная, качество картинки отличное, качество цветопередачи тоже. Да, этот дисплей действительно можно назвать одним из лучших на рынке на текущий момент. Вопрос только в том, а нужен ли вам настолько качественный экран, если вы играете в игры и общаетесь в социальных сетях? Ведь процессор не сможет на такое разрешение выдавать стабильные частоты в тяжелых играх. Конечно, еще можно отметить качественную камеру, но на буквально везде качественная и снимает отлично.

Итог

Самая главная проблема флагмана в том, что стоимость его составляет 79990 рублей. Это громадные деньги даже по нынешним меркам — топовые iPhone стоят дешевле, а Samsung отдает свои флагманы за 50-60 тысяч. Есть ли смысл переплачивать такие деньги за экран, который очень хорош, но не более того? Тут уже каждый сам будет для себя решать, но пока что данный флагман порекомендовать не смогу. Слишко уж он дорого стоит.

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