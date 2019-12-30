Предварительный обзор Thermalright Turbo Right 360/240. Лучшая СЖО

2019-12-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermalright Turbo Right 360/240; [112]
Сегодня мы поговорим о довольно интересной системе, которая позволяет охлаждать процессор и при этом украшать ваш компьютер. Сразу стоит сказать, что штука достаточно дорогая и не всем пользователям данная модель подойдет. Все же такую СЖО стоит покупать только в том случае, если ваш ПК и так уже довольно мощный и ему не хватает только изюминки.

Компоновка

Как вы уже догадались из названия продукта, Thermalright Turbo Right поставляется в двух вариантах. Первая модель оборудована радиатором на две секции, то есть на 240-миллиметров, а вторая модель может похвастаться тремя секциями радиатора на 360-миллиметров. Конечно, нужно понимать, что версия на три секции радиатора обладает лучшим рассеиванием тепла, так как у нее имеется большая площадь для охлаждения жидкости, которая проходит от помпы. С другой стороны, нужно учитывать тот факт, что не все современные корпуса могут похвастаться посадочными местами для установки трех секций радиатора, так что если у вас в корпусе такого нет, то можете смело брать вариант на две секции — с охлаждением любого процессора современного уровня этого хватит с головой. Все же современные процессоры радуют достаточно хорошим уровнем тепловыделения, которое не требует громадную мощность.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что производитель решил не отказываться от своего классического дизайна без изысков и игры с яркими цветами. Производитель всегда делал упор на прочность, практичность и прочие детали, которые влияют на производительность. Пока другие производители вкладывают деньги в подсветку, которая ничего абсолютно не дает, данная компания делает упор на прочности корпуса. Помпа у данной системы жидкостного охлаждения довольно большая, она заметно выпирает над процессором и обладает подсветкой на верхней грани. То есть, когда вы поставите систему в корпус, эта подсветка будет красиво освещать начинку компьютера. От помпы идут две трубки черного цвета, которые плавно переходят в радиатор. Он тоже окрашен в черный цвет, смотрится очень просто, зато практично и не нужно переживать о пыли или уместности в корпусе. Дизайн большинству понравится.

Особенности

Важным элементом системы охлаждения являются вентиляторы, которые охлаждают радиатор. Производитель вложил массу усилий, чтобы вентиляторы эти не только создавали мощный поток воздуха, который продувает ребра радиатора, но и при этом работали тихо. Это тоже очень важный момент, так как производитель обеспечивает вас тишиной. Многие системы слишком шумные, хотя стоят при этом довольно много. Также хотелось бы отдельно похвалить помпу, которая является настоящим произведением инженерного искусства — на верхней грани есть подсветка, внутри довольно мощный механизм, который прогоняет жидкость по трубкам. Конечно, подсветку можно настраивать, так что вы получаете практичную модель с яркой подсветкой, которая справляется со всеми поставленными задачами — она как привлекает внимание, так и охлаждает процессор.

Итог

Пока что производитель не сообщает о том, когда устройство попадет в продажу и о стоимости тоже информации нет совершенно. Это достаточно интересное решение со стороны производителя, ведь вы можете получить достаточно крутой продукт, но уже после Нового года. А ведь многие были бы рады получить данную систему в форме подарка на праздники. С другой стороны, мы можем смело предположить, что эта система будет довольно дорогой и далеко не все пользователи смогут себе такое позволить при всем желании — такая модель будет стоить как видеокарта.

Комментарии и отзывы Thermalright Turbo Right 360/240
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