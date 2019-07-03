Предварительный обзор Thermaltake H100. Доступное стекло

2019-07-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake H100; [43]
Официально представлен корпус Thermaltake H100, который компания создала специально для фанатов прозрачных боковых панелей. Корпус выделяется на фоне конкурентов своей доступностью и отсутствием ненужных элементов. Обязательно стоит обратить на него свое внимание — за свои деньги это будет самый привлекательный продукт на рынке.

Дизайн корпуса

Главное преимущество данного корпуса в наличии стеклянной панели на левой грани — это уже довольно привычный, но очень приятный декоративный элемент, который позволяет вам наслаждаться внешним видом своих комплектующих. Допустим, вы купили красивую систему охлаждения, материнскую плату с подсветкой и прочие стильные элементы и хотите наблюдать за их красотой. Если панель не прозрачная, то все эти стильные моменты останутся за кадром и посмотреть на свои комплектующие, за подсветку которых вы еще и переплатили, банально не получится. С Thermaltake H100 такой проблемы не возникнет — стеклянная панель открывает взор на все стильные моменты. Сама панель крепится на винтах с накатанной головкой и на стекле есть черная рамка, позволяющая не замечать стыки и крепления — это простое, но очень привлекательное решение. Видно, что опыт дизайнеров позволил им сделать очень достойно.

На фронтальной стороне корпуса расположена сплошная пластиковая панель, которая выполнена без использования хоть каких-то декоративных изысков. Да, снизу есть небольшой элемент подсветки, но на него практически не обращаешь внимания. Стоит отметить, что есть еще модель Thermaltake H200, которая от оригинальной «сотой» модели отличается лишь небольшой декоративной решеткой на фронтальной панели. Собственно, больше ничего в плане внешнего вида отметить не удалось — все элементы более-менее стандартны. Видно, что разработчики данного проекта хотели представить максимально доступный стильный вариант, чтобы вы могли за более-менее небольшую сумму получить прозрачную стеклянную панель и высокое качество сборки. Все остальное, что лишь влечет повышение общей стоимости, из корпуса просто убрали — это нужно далеко не всем.

Шасси

Довольно важным элементом корпуса является шасси — если прочность каркаса вызывает вопросы, то никакая внешность не спасет. Благо, у корпуса Thermaltake H100 с этим проблем совершенно нет — вы можете спокойно устанавливать видеокарты любой длинны, можете ставить материнскую плату большого формата и все в таком духе. Каркас выполнен из весьма прочного металла и он не прогибается даже под весом тяжелых видеокарт, что уж говорить о более компактных решениях. Также стоит отметить, что в корпусе есть декоративный кожух, который отделяет блок питания и ворох кабелей от взгляда пользователя — обычно там все не очень красиво, а тонкий слой металла отделяет вас от данного безобразия. Больше ничего про корпус и его особенности и не скажешь — шасси классическое, без каких-либо дополнительных декоративных элементов изи изысков. Только то, что нужно пользователю, и ничего больше.

Итог

Данный корпус, как и его более старшая версия, идеален для сборки домашнего компьютера с высокой производительностью. У него отлично продумана система вентиляции, есть масса пространства для установки вентиляторов, есть место для видеокарт любых размеров. Конечно, это не премиальное решение и у него тоже есть свои мелкие недостатки, хотя нельзя сказать, что они прямо серьезные. Главное, что за доступную цену вы получаете прочную модель со стеклянной панелью и отсутствием серьезных недостатков — это большая редкость.

Комментарии и отзывы Thermaltake H100
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