Предварительный обзор Thermaltake Level 20 GT ARGB. Стильный игровой корпус

2018-12-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake Level 20 GT ARGB; [107]
Компьютерные корпусы давно перестали быть просто платформой для сборки вашего компьютера. Сейчас пользователь хочет получить не только красивый корпус со стильными декоративными элементами, подсветкой и прочим бонусами, но и действительно продуманное шасси для установки всех своих компонентов. Далеко не каждый корпус может таким похвалиться, тем более если вы смотрите не на самые дорогие флагманские модели, а хотя бы на средний класс. Благо, некоторые компании продолжают нас радовать крутыми решениями за адекватные деньги. Яркий тому пример — Thermaltake Level 20 GT ARGB. Данный компьютерный корпус выглядит предельно круто, у него есть все необходимое, чтобы вы получали от игры удовольствие и радость от сборки и использования своего ПК. Конечно, ничего идеального нет и некоторые недоработки все же имеются, но здесь они настолько мизерные, что даже говорить не хочется.

Дизайн корпуса

На фронтальной стороне корпуса расположена стеклянная панель, которая выглядит очень эффектно. Точнее, даже не она сама, а вентиляторы с RGB-подсветкой, которые установлены за ней. В темноте это смотрится настолько круто, что вы просто не захотите играть и полностью погрузитесь в созерцание красоты. На боковой панели, естественно, тоже расположена прозрачная панель из стекла, сквозь которую вы сможете наблюдать за своей красивой системой охлаждения на процессоре, за видеокартой и так далее. Ничего удивительного в этих элементах нет, ведь буквально каждый второй корпус на рынке может похвастаться чем-то подобным, но выглядит и правда привлекательно. Очень понравились панели серебристого цвета, которые скрепляют углы корпуса и делают его еще более утонченным и необычным. Дизайн очень понравился, он выделяется на фоне конкурентов.

Шасси

При сборке компьютера крайне важно, чтобы у вас помимо красоты была еще и практичность. Здесь прочное толстое железо внутри, корпус надежный и не прогибается совершенно. Блок питания прикрыт кожухом декоративным, которые закрывает от взора пользователя ворох кабелей и прочих ненужных элементов. Для установки накопителей имеется целая отдельная стойка, если вам столько не нужно, то просто снимите ее и будет больше места для видеокарты или помпы кастомной системы охлаждения. Собирать систему в данном корпусе будет очень приятно и интересно, никаких ущемлений нет — хоть E-ATX плату ставь.

Особенности

Начнем с того, что здесь крайне большие ножки, которые будут гасить вибрацию от блока питания, жестких диском и вентиляторов. Это важный момент, если ваш системный блок стоит на столе — при включении он будет буквально дребезжать и это мешает. Ножки спасают от ненужной вибрации, хотя если компьютер стоит под столом, то это ничего не дает. Порадовало, что клавиши включения и перезагрузки, вместе с USB-портами, вынесли на боковую панель — они удобно расположены и не портят вам вид фронтальной панели. Да и вентиляторы с подсветкой, которые идут в комплекте с корпусом, сразу создают красивый внешний вид.

Итог

На текущий момент в сети нет точной информации о том, когда именно корпус попадет в продажу, какая у него будет стоимость и так далее. Это нормальная практика для крупных производителей. Мы считаем, что это будет более-менее доступный корпус, который обеспечивает геймера (да и всех остальных тоже) необходимым набором возможностей для сбора компьютера мечты. Вы можете не переживать, что не влезет видеокарта или вентилятор, что не хватит места под накопители и все в таком духе. И этого уже достаточно, чтобы назвать корпус одним из лучших на рынке.


Комментарии:
Android Pie приходит к Nokia 8 ...
Android Pie приходит к Nokia 8 После неудачного выпуска обновления Android Pie в ноябре, как и было обещано, HMD Global наконец выпустил...
Умная колонка Honor YOYO Smart Speaker б...
Умная колонка Honor YOYO Smart Speaker бВ прошлом месяце, вместе со смартфона Honor Magic 2, Huawei также представил свой новый интеллектуальный ...
Samsung Galaxy M20 показался на фото и р...
Samsung Galaxy M20 показался на фото и рВ сети появилось живое фото защитного стекла для доступного смартфона Samsung Galaxy M20, который еще не ...
Холодильник LG с CENTUM SYSTEM – максима...
Холодильник LG с CENTUM SYSTEM – максимаСогласитесь, что современные технологии развиваются невероятными темпами, что существенно отражается на р...
Топовый смартфон Honor View 20 можно зак...
Топовый смартфон Honor View 20 можно закПолноценный анонс смартфона Honor V20 (Honor View 20) состоится только через шесть дней, однако Huawei пр...
Водонепроницаемый чехол Catalyst для App...
Водонепроницаемый чехол Catalyst для AppApple AirPods не являются водонепроницаемыми и не имеют чехла, но если вы хотите защитить наушники, вы мо...
Sony готовится к выпуску Xperia XA3, XA3...
Sony готовится к выпуску Xperia XA3, XA3Sony начинает готовить свои модели следующего поколения. Новые смартфоны, которые будут выпущены как Sony...
WhatsApp упрощает запуск групповых звонк...
WhatsApp упрощает запуск групповых звонкЕсли у вас есть iPhone, ожидайте несколько улучшений, которые облегчат запуск групповых вызовов в WhatsAp...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial AudioОбзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial Audio
Обзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFCОбзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистраторОбзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор
Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАчОбзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАч
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level Компьютерные корпусы давно перестали быть просто платформой для сборки вашего компьютера. Сейчас пользова...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13Многие уверены, что на рынке ноутбуков есть только один сильный игрок — MacBook и всего его модели. Это в...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепе...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепеВ преддверии Нового года, российский бренд мобильной техники BQ отчитался о своих успехах. ...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень стра...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень страИногда к нам на обзор попадают крайне необычные игры, о которых хочется рассказать хотя бы потому, что он...
Предварительный обзор SilentiumPC Gladiu...
Предварительный обзор SilentiumPC GladiuВ последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой ...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревноват...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поиск...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поискМне сразу понравилась игра Treasure Hunter Simulator, как только началось обучение. Если разработчики уде...
Сервис-центры от Samsung: диагностика вс...
Сервис-центры от Samsung: диагностика всПокупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумул...
World of Tanks, World of Warships, Pagan...
World of Tanks, World of Warships, PaganГлавный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более ...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 Aoru...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 AoruВ последнее время на рынке компьютерного железа можно заметить два тренда — подсветка в каждом элементе н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor