Предварительный обзор Thermaltake Level 20 GT ARGB. Стильный игровой корпус

Компьютерные корпусы давно перестали быть просто платформой для сборки вашего компьютера. Сейчас пользователь хочет получить не только красивый корпус со стильными декоративными элементами, подсветкой и прочим бонусами, но и действительно продуманное шасси для установки всех своих компонентов. Далеко не каждый корпус может таким похвалиться, тем более если вы смотрите не на самые дорогие флагманские модели, а хотя бы на средний класс. Благо, некоторые компании продолжают нас радовать крутыми решениями за адекватные деньги. Яркий тому пример — Thermaltake Level 20 GT ARGB. Данный компьютерный корпус выглядит предельно круто, у него есть все необходимое, чтобы вы получали от игры удовольствие и радость от сборки и использования своего ПК. Конечно, ничего идеального нет и некоторые недоработки все же имеются, но здесь они настолько мизерные, что даже говорить не хочется.

Дизайн корпуса

На фронтальной стороне корпуса расположена стеклянная панель, которая выглядит очень эффектно. Точнее, даже не она сама, а вентиляторы с RGB-подсветкой, которые установлены за ней. В темноте это смотрится настолько круто, что вы просто не захотите играть и полностью погрузитесь в созерцание красоты. На боковой панели, естественно, тоже расположена прозрачная панель из стекла, сквозь которую вы сможете наблюдать за своей красивой системой охлаждения на процессоре, за видеокартой и так далее. Ничего удивительного в этих элементах нет, ведь буквально каждый второй корпус на рынке может похвастаться чем-то подобным, но выглядит и правда привлекательно. Очень понравились панели серебристого цвета, которые скрепляют углы корпуса и делают его еще более утонченным и необычным. Дизайн очень понравился, он выделяется на фоне конкурентов.

Шасси

При сборке компьютера крайне важно, чтобы у вас помимо красоты была еще и практичность. Здесь прочное толстое железо внутри, корпус надежный и не прогибается совершенно. Блок питания прикрыт кожухом декоративным, которые закрывает от взора пользователя ворох кабелей и прочих ненужных элементов. Для установки накопителей имеется целая отдельная стойка, если вам столько не нужно, то просто снимите ее и будет больше места для видеокарты или помпы кастомной системы охлаждения. Собирать систему в данном корпусе будет очень приятно и интересно, никаких ущемлений нет — хоть E-ATX плату ставь.

Особенности

Начнем с того, что здесь крайне большие ножки, которые будут гасить вибрацию от блока питания, жестких диском и вентиляторов. Это важный момент, если ваш системный блок стоит на столе — при включении он будет буквально дребезжать и это мешает. Ножки спасают от ненужной вибрации, хотя если компьютер стоит под столом, то это ничего не дает. Порадовало, что клавиши включения и перезагрузки, вместе с USB-портами, вынесли на боковую панель — они удобно расположены и не портят вам вид фронтальной панели. Да и вентиляторы с подсветкой, которые идут в комплекте с корпусом, сразу создают красивый внешний вид.

Итог

На текущий момент в сети нет точной информации о том, когда именно корпус попадет в продажу, какая у него будет стоимость и так далее. Это нормальная практика для крупных производителей. Мы считаем, что это будет более-менее доступный корпус, который обеспечивает геймера (да и всех остальных тоже) необходимым набором возможностей для сбора компьютера мечты. Вы можете не переживать, что не влезет видеокарта или вентилятор, что не хватит места под накопители и все в таком духе. И этого уже достаточно, чтобы назвать корпус одним из лучших на рынке.