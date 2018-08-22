Предварительный обзор Thermaltake Level 20 GT. Для лучших комплектующих

В последнее время пользователи получают прямо тьму удовольствия от корпусов, в которых вообще нет каких-то стенок из стали или закрытых областей. Раньше стеклянные панели были только на левой стороне корпуса, теперь же это основная составляющая корпуса. Яркий тому пример — новинка под названием Thermaltake Level 20 GT. Это крутой вариант компьютерного корпуса, куда вы можете поставить дорогие комплектующие и получить действительно стильный игровой продукт. Сегодня мы расскажем об основных особенностях корпуса, чтобы при покупке, если вы захотите этим заниматься, у вас была возможность знать сразу все особенности новинки. Бывает покупаешь корпус, а только через какое-то время узнаешь, что он может определенные вещи, которые в характеристиках не указывают. Вот мы сегодня и займемся этим вопросом. В частности, очень интересен процесс сборки в данном варианте.

Шасси

Корпус предназначен для установки материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, то есть практически для любой адекватной современной модели. Хотя, конечно, если вы хотите получить действительно красивую сборку, то лучше выбрать ATX или E-ATX, так как это более просторные платы и они выглядят в корпусе намного более интересно. В левой части корпуса устанавливается сама плата, в правой расположены жесткие диски, а снизу установлен блок питания. Стоит отметить, что установить жесткие диски можно установить и под кожухом декоративным, рядом с блоком питания. Это позволит убрать слоты под диски из самого корпуса, а туда поставить помпу для кастомной системы охлаждения или установить две длинные видеокарты. Вариантов комплектации много и пространства внутри предостаточно, так что вы сможете без труда все красиво скомпоновать и расположить.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса установлено здоровенное стекло почти на всю площадь, за которым расположены два вентилятора. Это выглядит очень красиво и вы всегда будете видеть, как ваша система светится и привлекает внимание. Боковые панели, левая и правая, тоже выполнены из стекла. Тоже популярный тренд, который используют многие компании. На стекле установлены ручки, которые дают вам быстрый доступ к начинке компьютера без отвертки и прочих манипуляций — вы просто открываете дверцу и делаете что нужно. Вроде мелочь, а очень приятная и практичная. Особенно если вы частенько чистите компьютер.

На фронтальной панели боковые грани выполнены из серебристого материала и немного скошены, тоже самое на верхней грани. Это придает стеклянному корпусу большей надежности и сразу понимаешь, что дизайнеры действительно работали. Очень порадовали массивные ножки продукта, ведь это не только позволит оторвать корпус от стола и предотвратит попадание пыли в блок питания, но и немного смягчает тряску во время работы системы. Плюс очень понравился декоративный кожух внутри корпуса, который закрывает провода и кабели от пользователя. Зачем смотреть на ворох кабелей, когда можно скрыть это.

Итог

Пока что производитель не называет стоимости устройства, так что пока сравнивать новый корпус с конкурентами довольно проблематично. Однако, если вы давно хотели себе крутой продукт для сборки компьютера, то обязательно присмотритесь к этому варианту. Много стекла, вентиляторы в комплекте, масса пространства внутри для укладки кабелей и всего в таком духе. Недостатков обнаружено не было, что особенно важно — обычно производители ради красоты уступают какими-то параметрами или возможностями. Здесь этого нет, что не может не радовать.