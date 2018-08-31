Предварительный обзор Thermaltake Level 20 XT. Красиво и просторно

На рынке есть масса красивых корпусов, которые идеально подходят для большинства геймеров — можно купить вариант с прозрачной боковой панелью, поставить видеокарту с подсветкой и радоваться внешнему виду своего ПК. Но если и продукты, которые создают не для обычных пользователей, а для тех, кто хочет создавать настоящего монстра с тьмой подсветки, классными комплектующими и лучшими дизайнерскими решениями. Такого рода пользователи не смотрят на цену комплектующих, ведь они хотят получить идеальный продукт, без компромиссов. Именно таким корпусом является Thermaltake Level 20 XT — это нереально красивая и стильная штука, которая может уделать в плане внешнего вида абсолютно любого конкурента. Разработчики даже продумали массу деталей, чтобы ваша сборка компьютера приносила не только эстетическое удовольствие, но и удобство. Собственно, давайте посмотрим на эту крутую новинку.

Дизайн корпуса

Как и полагается современному корпусу, на фронтальной панели у нас стекло. Оно не прозрачное, с легким эффектом тонировки, но сквозь него отлично видны комплектующие и подсветка вентиляторов на фронтальной панели. Сейчас это тренд и дорогие корпуса поголовно получают прозрачную переднюю панель. Разработчик даже продумал момент с забором воздуха. Дело в том, что сквозь стекло воздух проходить не может, так что для фронтальных вентиляторов сделали небольшие решетки справа и слева от стекла. Многие производители об этом забывают и гробят всю систему охлаждения. На углах корпуса расположены серебристые панели закругленной формы, что тоже придает корпусу дороговизны. Правая и левая боковые панели тоже выполнены из стекла, чтобы вы получили полный обзор всего, что есть внутри вашего компьютера. В этом плане ничего нового тоже нет, ведь сейчас каждый второй корпус просвечивается.

Шасси

Корпус поддерживает установку материнских плат E-ATX, ATX, Micro-ATX или меньшего размера, то есть вы можете поставить сюда совершенно любую плату. Это большой плюс, ведь обычно подобного рода корпуса поддерживают лишь компактные платы и это не очень удобно при сборке. Условно начинка корпуса разделена на две панели — в верхней расположена плата, видеокарта и процессор, а снизу у нас блок питания, охлаждение, кабели всевозможные и накопители. Такого разделение позволяет более комфортно расположить элементы и получать доступ к тем же жестким дискам без разбора половины компьютера.

Особенности

Новинка порадовала просто громадным набором посадочных мест для вентиляторов — их здесь всего 20 штук. Если использовать вентиляторы большего диаметра, 120 мм к примеру, то всего 12 посадочных мест освободится. В нижней части корпуса расположили две стойки для установки жестких диском, плюс сбоку есть три слота для SSD-накопителей. Все это можно демонтировать, если вам столько дисков не нужно, и поставить на это место радиатор СВО или что-то в таком духе. В комплекте с корпусом идет один вентилятор на 120 мм, который светится всеми цветами радуги.

Итог

Теперь о стоимости — за данный корпус просят 220 евро для европейского рынка, то есть для нашей страны цена составит, приблизительно, 250 долларов. Достаточно дорогое решение получается, однако мы в самом начале сказали, что продукт создавали не для широких масс. Это вариант для энтузиастов и геймеров, которые планируют собрать действительно крутую систему и получить от нее массу удовольствия во время работы. Особенно модель подойдет тем, кто любит всевозможные кастомные СВО с трубками и подсветкой по всему периметру.