Предварительный обзор Thermaltake Level 20 XT. Красиво и просторно

2018-08-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake Level 20 XT; [104]
На рынке есть масса красивых корпусов, которые идеально подходят для большинства геймеров — можно купить вариант с прозрачной боковой панелью, поставить видеокарту с подсветкой и радоваться внешнему виду своего ПК. Но если и продукты, которые создают не для обычных пользователей, а для тех, кто хочет создавать настоящего монстра с тьмой подсветки, классными комплектующими и лучшими дизайнерскими решениями. Такого рода пользователи не смотрят на цену комплектующих, ведь они хотят получить идеальный продукт, без компромиссов. Именно таким корпусом является Thermaltake Level 20 XT — это нереально красивая и стильная штука, которая может уделать в плане внешнего вида абсолютно любого конкурента. Разработчики даже продумали массу деталей, чтобы ваша сборка компьютера приносила не только эстетическое удовольствие, но и удобство. Собственно, давайте посмотрим на эту крутую новинку.

Дизайн корпуса

Как и полагается современному корпусу, на фронтальной панели у нас стекло. Оно не прозрачное, с легким эффектом тонировки, но сквозь него отлично видны комплектующие и подсветка вентиляторов на фронтальной панели. Сейчас это тренд и дорогие корпуса поголовно получают прозрачную переднюю панель. Разработчик даже продумал момент с забором воздуха. Дело в том, что сквозь стекло воздух проходить не может, так что для фронтальных вентиляторов сделали небольшие решетки справа и слева от стекла. Многие производители об этом забывают и гробят всю систему охлаждения. На углах корпуса расположены серебристые панели закругленной формы, что тоже придает корпусу дороговизны. Правая и левая боковые панели тоже выполнены из стекла, чтобы вы получили полный обзор всего, что есть внутри вашего компьютера. В этом плане ничего нового тоже нет, ведь сейчас каждый второй корпус просвечивается.

Шасси

Корпус поддерживает установку материнских плат E-ATX, ATX, Micro-ATX или меньшего размера, то есть вы можете поставить сюда совершенно любую плату. Это большой плюс, ведь обычно подобного рода корпуса поддерживают лишь компактные платы и это не очень удобно при сборке. Условно начинка корпуса разделена на две панели — в верхней расположена плата, видеокарта и процессор, а снизу у нас блок питания, охлаждение, кабели всевозможные и накопители. Такого разделение позволяет более комфортно расположить элементы и получать доступ к тем же жестким дискам без разбора половины компьютера.

Особенности

Новинка порадовала просто громадным набором посадочных мест для вентиляторов — их здесь всего 20 штук. Если использовать вентиляторы большего диаметра, 120 мм к примеру, то всего 12 посадочных мест освободится. В нижней части корпуса расположили две стойки для установки жестких диском, плюс сбоку есть три слота для SSD-накопителей. Все это можно демонтировать, если вам столько дисков не нужно, и поставить на это место радиатор СВО или что-то в таком духе. В комплекте с корпусом идет один вентилятор на 120 мм, который светится всеми цветами радуги.

Итог

Теперь о стоимости — за данный корпус просят 220 евро для европейского рынка, то есть для нашей страны цена составит, приблизительно, 250 долларов. Достаточно дорогое решение получается, однако мы в самом начале сказали, что продукт создавали не для широких масс. Это вариант для энтузиастов и геймеров, которые планируют собрать действительно крутую систему и получить от нее массу удовольствия во время работы. Особенно модель подойдет тем, кто любит всевозможные кастомные СВО с трубками и подсветкой по всему периметру.


Комментарии:
Хочешь сотрудничать с иностранцами? Найм...
Хочешь сотрудничать с иностранцами? НаймНе секрет, что бизнес строится не только внутри страны, которой ты проживаешь, но и за рубежом, что позво...
Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book C93...
Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book C93Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book C930 с двумя дисплеями и цифровой клавиатурой. Второй ди...
Анонсирован планшет Toshiba Portege X30T...
Анонсирован планшет Toshiba Portege X30TКорпорация Toshiba выпустила гибридный планшет с откидной подставкой и ОС Windows 10 Pro. Аппарат получил...
Новые смарт-часы Skagen Falster 2 наделе...
Новые смарт-часы Skagen Falster 2 наделеБренд Skagen представил новые смарт-часы Skagen Falster 2. Аппарат Skagen Falster 2 получил поддержку NFC...
Защищенные смарт-часы Casio Pro Trek WSD...
Защищенные смарт-часы Casio Pro Trek WSDКомпания Casio представила защищенные смарт-часы Pro Trek WSD-F30 с ОС Wear OS. Гаджет получил двухслойны...
BenQ анонсировала монитор GL2460BH с 24-...
BenQ анонсировала монитор GL2460BH с 24-Состоялся анонс нового монитора BenQ GL2460BH с 24-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1080 пикселей. ...
Советы по выбору пуховика...
Советы по выбору пуховикаС приближением осени каждый задумывается о необходимости приобретения теплой одежды на зиму. В последн...
Монитор Acer Predator XB273K выполнен на...
Монитор Acer Predator XB273K выполнен наКомпания Acer представила игровой монитор Predator XB273K на основе матрицы IPS с 27-дюймовым экраном, ра...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W (PS-SPR-0750NHFABx-1)Обзор блока питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W (PS-SPR-0750NHFABx-1)
Обзор рюкзака Case Logic LoDo Medium BackpackОбзор рюкзака Case Logic LoDo Medium Backpack
Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB510L (MCB-B510L-KANN-S01)
Обзор Digma Plane 7561N 3G. Недорогой 3G-планшет с IPSОбзор Digma Plane 7561N 3G. Недорогой 3G-планшет с IPS
Обзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбукОбзор ASUS VivoBook S13 S330. Самый компактный 13-дюймовый ноутбук
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level На рынке есть масса красивых корпусов, которые идеально подходят для большинства геймеров — можно купить ...
Обзор Drift It. Гонка для любителей вали...
Обзор Drift It. Гонка для любителей валиБольшинство казуальных игр выглядят достаточно скучно и однообразно — это не новость. Разработчики не хот...
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaВопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound B...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlo...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFloВ последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своег...
Обзор News Break. Читаем мировые новости...
Обзор News Break. Читаем мировые новостиСовременный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нел...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24ACНа рынке очень много игровых мониторов — буквально каждый второй продукт получает название геймерский и п...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнееИногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсме...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom ...
Предварительный обзор DJI Mavic 2. Zoom На рынке огромное множество разнообразных квадрокоптеров и если вы откроете какой-то профильный интернет-...
Обзор Day One Journal. Ведем дневник...
Обзор Day One Journal. Ведем дневникПриложений для ведения заметок сейчас невероятно много — буквально каждый второй разработчик выпускает по...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCСовременные пользователи не желают покупать зеркальные фотоаппараты по целому ряду причин. Первое — это д...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная кар...
Обзор Super Spell Heroes. Интересная карДостаточно часто разработчики игровых продуктом стараются придумать что-то интересное и необычное, но у н...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка о...
Предварительный обзор Poco F1. Новинка оИногда крупные компании запускают сторонние линейки своей продукции, чтобы опробовать новые стратегии раз...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor