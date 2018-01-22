Предварительный обзор Thermaltake View 71 Tempered Glass Edition. Много стекла

Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет пять назад все думали о том, чтобы металл был толще, чтобы места внутри было больше и лучше воздух продувал, то сейчас все хотят получать от корпуса еще и эстетическое удовольствие. Чтобы от взгляда на свой компьютер у вас автоматически появлялось желание включить его и просто сидеть, смотреть и наслаждаться тем, чего нет у остальных. Или хотя бы у большинства. К таким корпусам, без всякого сомнения, относится корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass Edition. Он выглядит очень красиво, у него есть масса фишек, позволяющих собрать компьютер действительно круто, красиво и необычно. Да, за такую красоту придется заплатить денег, но если вы уж решили собрать крутой ПК, то без вложений средств здесь никак не обойтись, да и никто не замахивается на корпуса такого уровня, если бюджет не позволяет.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что здесь стекло расположено с четырех сторон - на передней панели, на правой и левой панелях, и сверху тоже. Получается, без стекла осталась только тыльная сторона и нижняя грань, но есть ощущение, что в ближайшем будущем и туда его вмонтируют. Стоит отметить, что стекло немного затемненное, то есть не полностью прозрачное, при этом толщина панелей приличная и если вы фанат кастомных корпусов или просто любите вырезать в стекле какие-то фигуры, рисунки и так далее, то это стекло подойдет просто идеально. Во всем остальном описать дизайн корпуса как-то проблематично, потому как это шасси с толстыми гранями, на которые вмонтировали стекло. То есть, если не учитывать ножки и каркас, описывать дизайн можно словом «стекло». Это выглядит реально круто и очень необычно, такого решения не принимал еще никто на рынке. Собственно, этим корпус и заинтересовал.

Шасси

Разработчик понимал, что помимо красивого дизайна из стекла, нужно еще дать покупателю качество шасси и легкость в сборке компьютера. Здесь прямо тьма места для того, чтобы вы собрали компьютер для настоящего геймера или энтузиаста - достаточно места для установки материнской платы ATX формата, достаточно места для установки помпы и кастовой водяной системы охлаждения, плюс можно видеокарту поставить не в привычном вам варианте, а вентиляторами к пользователю. Это действительно круто, да и сборка компьютера в столь просторном корпусе тоже будет приятным процессом.

Недостатки

Конечно, за красоту пришлось заплатить определенными практичными деталями. Например, стоит понимать, что если вы нечаянно ударите корпус и панель треснет или разобьется, а такое вполне возможно, то заменить ее будет нереально - разве что заказывать где-то в мастерских. Далее, стеклянная панель на лицевой стороне закрывает поток воздуха к вентиляторам, воздух туда попадает только с краев. Да, воздушный поток будет приличный, но все же не такой классный, как если бы там стояла сетка вместо стекла. И, естественно, стекло выглядит невероятно красиво, но протирать его от пыли и прочих деталей нужно чаще.

Итог

Уже сейчас данный корпус планируют продавать на территории России за 11 тысяч рублей. Это достаточно высокая стоимость и если докинуть тысяч пять рублей, то можно видеокарту неплохую взять, но нужно понимать, что такие корпуса создаются для тех, кто не идет на компромиссы. То есть, если вы спокойно можете собрать компьютер тысяч за 100, то такой корпус будет просто идеальным дополнением для вашей нереально крутой сборки. В данном случае продукт полностью оправдан и своих денег стоит.