Предварительный обзор Toshiba Portege X30T. Эра трансформеров

2018-09-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Toshiba Portege X30T; [84]
В последнее время популярность гибридных устройств сильно возросла — пользователи не хотят платить за два устройства, им хочется купить один гаджет и получить от него все необходимые возможности. Например, вот в продажу поступит Toshiba Portege X30T, производитель планирует релиз в конце сентября, и обеспечит потенциального покупателя всеми возможностями для работы и развлечения. Вы можете взять в руки планшет, поработать с ним, либо же посмотреть сериалы с фильмами, а потом подключить клавиатуру и заняться более сложными процессами. Конечно, такая штука нужна не всем, ведь здесь за универсальность и компактность приходится платить неплохие деньги. Но, если вы много работаете и путешествуете, плюс у вас нет желания таскать с собой планшет и ноутбук, то новинка будет как минимум интересной. Вот давайте и посмотрим, насколько она отвечает запросам пользователей.

Характеристики

За основу ноутбука взят процессор серии Intel Core U-Series восьмого поколения. Внутри расположено четыре вычислительных ядра с высокой тактовой частотой, которых предостаточно для всех задач начального и среднего уровня. То есть, если вы планируете поработать с документами, либо отредактировать фотографии, то мощности вам хватит с большим запасом. Для более тяжелых задач ноутбука уже не хватит —монтировать видео в 4К или заниматься цветокоррекцией не получится. Оперативная память и встроенный накопитель подлежат кастомизации на момент покупки. Вы можете сами выбрать объем встроенной памяти, чтобы получить необходимое пространство для хранения контента и выбрать объем ОЗУ. Нужно отметить, что если вам не нужен терабайт на SSD, то лучше его не покупать, так как вы переплатите громадную сумму денег. В плане железа ничего удивительного мы не заметили.

Дизайн корпуса

Над внешним видом устройства, видимо, работали не очень долго, либо же за цель сразу поставили максимальную практичность. Рамка вокруг планшета выполнена из черного пластика, он матовый и выглядит привлекательно, хотя и очень скромно. Сверху над дисплеем размещены камеры, снизу, слева, размещен логотип компании. На тыльной стороне устройства имеется выдвижная ножка, позволяющая устройству стоять на ровной поверхности. Там же имеется и основная камера с еще одним логотипом. Собственно, про дизайн продукта больше ничего и не скажешь — разработчики трудились явно над чем-то другим.

Особенности

Главная фишка планшета в том, что вы можете докупить к нему клавиатуру. Она поставляется в двух вариантах — тонкая, для путешествий, и обычная, чтобы работать как с полноценным ноутбуком. Там есть и порты для подключения периферии, и аппаратные клавиши, все как надо. Выглядит такое решение весьма интересно, хотя немного и странно — клавиатура выглядит не очень современно. Зато у вас всегда будет несколько портов для подключения внешнего монитора или чего-то в таком духе. Дисплей даже поддерживает стилусы Wacom с разной степенью нажатия — рисовать будет еще удобнее.

Итог

Стоимость продукта сначала показалась мне космической. Точнее, я не мог поверить, что продукт может столько стоить. Однако, планшет отдают за 1550 долларов и это стоимость базовой версии. Цену на аксессуары пока что найти не удалось, да и тот же карандаш покупать нужно будет отдельно. Сможет ли планшет с более-менее производительным процессором за такие деньги стать популярным? Конечно же нет. За эту сумму можно взять ноутбук Apple с iPad и получить куда больше возможностей, пусть это и не так компактно выглядит, как хотелось бы.

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