Предварительный обзор VAIO S15 All Black Edition. Шикарный ноутбук

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидером рынка, а потом просто пропал с прилавков. Теперь ноутбуки серии хотят возродить и делают это достаточно странным образом. Давайте посмотрим, почему этот ноутбук не является идеалом и решим, стоит ли он своих денег.

Характеристики

Стоит отметить, что производитель явно делал упор на строгий дизайн и аскетичный внешний вид продукта, ведь никаких ярких элементов декора у ноутбука VAIO S15 All Black Edition нет. На внешней панели можно заметить логотип компании, который выполнен нанесением надписи поверх крышки. Обычно мы привыкли видеть гравировку или выдавленное название, а здесь оно наоборот объемное. Внутри ноутбук тоже достаточно простой — клавиатура находится над корпусом, а не утоплена в него, как у большинства моделей, сенсорная панель представлена с двумя аппаратными клавишами, а рамка вокруг экрана довольно приличная. Собственно, если посмотреть на данный ноутбук и сравнить его с современными новинками, то диссонанс на лицо — гаджет толстый, большой для своего диагонали, плюс у него максимально простой дизайн корпуса. Раньше это было фирменной фишкой бренда VAIO.

Особенности

В плане производительности у ноутбука VAIO S15 All Black Edition все достаточно хорошо, особенно если учитывать, что производитель делает ставку на тех покупателей, которые хотят заполучить мобильную мощность. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i9-9980HK, который работает на восьми вычислительных ядрах с шестнадцатью потоками обработки информации. Этого предостаточно, чтобы вы с комфортом работали над всеми необходимыми задачами и получали от этого массу положительных эмоций. Процессор с легкостью справляется со всеми программами и даже играми. Правда, на фоне мощного процессора довольно странно смотрится интегрированная графика Intel UHD 630 — производитель решил не ставить сюда дискретную видеокарту, что и повлекло за собой довольно странные последствия. С одной стороны у нас мощный процессор, с другой — нет нормальной видеокарты.

Итог

Производитель решил выделиться на фоне потенциальных конкурентов и наделил свой ноутбук достаточно большим количеством портов. К примеру, здесь есть Ethernet-порт, интерфейсы для подключения периферии USB Type-C (DisplayPort), HDMI и D-Sub. Большинство современных ноутбуков оборудованы буквально третью данного списка, а у некоторых помимо USB вообще ничего нет. Здесь же вы получаете полную свободу действий и легко можете подключить хоть монитор, хоть проектор, хоть тьму периферии. Это удобно, если вы работаете не исключительно с ноутбуком, но и еще с чем-то. Кроме того, у ноутбука есть 4К-дисплей, который позволяет наслаждаться высокой четкостью изображения. Не могу сказать, что это нечто невероятное, ведь на рынке есть тьма похожих продуктов, но бонус приятный. Кроме того, у ноутбука оперативная память достигает 32 гигабайт, есть привод Blu-ray и возможность поставить 1 тебарайт SSD.

К сожалению на текущий момент стоимость ноутбука не называют, так что сравнить устройство с конкурентами по рынку не получится. Однако стоит понимать, что ранее компания VAIO была крайне дорогим брендом, который покупали бизнесмены и сотрудники корпоративного сектора. Теперь, думаю, ситуация не изменится и такого рода продукт будут продавать за довольно большие деньги, особенно если учитывать производительность железа. Вопрос лишь в том, кому это действительно нужно.