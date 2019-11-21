Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обновлённая версия

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорогого представителя среднего класса. Здесь есть все необходимое для того, чтобы купить смартфон и забыть об улучшениях на ближайшие несколько лет. Обязательно стоит обратить свое внимание на данную новинку — она очень круто реализована.

Характеристики

Начнем с того, что производитель явно делал большой упор именно на внешнем виде устройства, так как дизайн здесь очень даже привлекательный. На фронтальной стороне расположен дисплей с минимальными рамками черного цвета. Естественно, снизу имеется подбородок, который необходим для подключения шлейфа монитора, плюс сверху в дисплее есть небольшой вырез в форме капли для фронтальной камеры. Нельзя сказать, что здесь представлено нечто уникальное и неповторимое, но производитель явно постарался сделать хорошо. На тыльной стороне устройства расположена система из камер в форме ромба, что тоже смотрится необычно. Там же можно заметить стильный градиент, надпись с названием компании и мелкие декоративные детали. Смотрится гаджет крайне приятно и если вы обращаете внимание на дизайн устройства, то эта новинка вам точно принесет удовольствие.

Особенности

В плане производительности вопросов к Vivo S1 Pro тоже нет и быть не может. Нужно понимать, что это не флагманский смартфон, а представитель среднего класса, который не призван удивить вас своей мощностью. Здесь установлен вполне неплохой процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 665, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. Конечно, флагманскому процессору данная модель проигрывает, но не очень сильно — разница лишь в тактовых частотах и модуле сотовой связи. То есть, мощности смартфона точно хватит для игр, программ, общения в сети и просмотра фильмов в высоком разрешении. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 гигабайт, которая отлично справляется с поставленными задачами, а встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. Шикарная начинка у смартфона.

Итог Теперь о том, что повергнет вас в шок — за смартфон просят всего 315 долларов. Это действительно очень мало, если учитывать процессор, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Для большинства пользователей этой мощности будет за глаза, хотя устройство при этом способно на большее и стоит адекватных денег. К примеру, потенциальные конкуренты от более популярных брендов сейчас стоят около 400-450 долларов. Добавим сюда отменный дизайн и получаем просто отличное устройство за свои деньги.

У смартфона достаточно много интересных компонентов, которые выглядят круто и действительно эффективно справляются с поставленными задачами. К примеру, очень неплохо выглядит система камер — четыре камеры расположены на системе в форме ромба. Основная камера с разрешением в 48 мегапикселей делает отличные снимки, второй модуль это широкоугольная камера, а две остальные по 2 мегапикселя отвечают за глубину резкости и размытие фона на фотографиях. Отдельного упоминания заслужил дактилоскопический сенсор, который расположен прямо в дисплее. Вы просто нажимаете пальцем на дисплей и датчик сканирует отпечаток пальца, после чего вы получаете доступ к своему смартфону. Это довольно приятная мелочь, которая дает возможность не переживать о том, что кто-то разблокирует ваш смартфон без вашего же ведома. Да и сам дисплей тоже большой и привлекательный.