Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обновлённая версия

2019-11-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo S1 Pro; [52]
Сегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорогого представителя среднего класса. Здесь есть все необходимое для того, чтобы купить смартфон и забыть об улучшениях на ближайшие несколько лет. Обязательно стоит обратить свое внимание на данную новинку — она очень круто реализована.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что производитель явно делал большой упор именно на внешнем виде устройства, так как дизайн здесь очень даже привлекательный. На фронтальной стороне расположен дисплей с минимальными рамками черного цвета. Естественно, снизу имеется подбородок, который необходим для подключения шлейфа монитора, плюс сверху в дисплее есть небольшой вырез в форме капли для фронтальной камеры. Нельзя сказать, что здесь представлено нечто уникальное и неповторимое, но производитель явно постарался сделать хорошо. На тыльной стороне устройства расположена система из камер в форме ромба, что тоже смотрится необычно. Там же можно заметить стильный градиент, надпись с названием компании и мелкие декоративные детали. Смотрится гаджет крайне приятно и если вы обращаете внимание на дизайн устройства, то эта новинка вам точно принесет удовольствие.

Характеристики

В плане производительности вопросов к Vivo S1 Pro тоже нет и быть не может. Нужно понимать, что это не флагманский смартфон, а представитель среднего класса, который не призван удивить вас своей мощностью. Здесь установлен вполне неплохой процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 665, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. Конечно, флагманскому процессору данная модель проигрывает, но не очень сильно — разница лишь в тактовых частотах и модуле сотовой связи. То есть, мощности смартфона точно хватит для игр, программ, общения в сети и просмотра фильмов в высоком разрешении. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 гигабайт, которая отлично справляется с поставленными задачами, а встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. Шикарная начинка у смартфона.

Особенности

У смартфона достаточно много интересных компонентов, которые выглядят круто и действительно эффективно справляются с поставленными задачами. К примеру, очень неплохо выглядит система камер — четыре камеры расположены на системе в форме ромба. Основная камера с разрешением в 48 мегапикселей делает отличные снимки, второй модуль это широкоугольная камера, а две остальные по 2 мегапикселя отвечают за глубину резкости и размытие фона на фотографиях. Отдельного упоминания заслужил дактилоскопический сенсор, который расположен прямо в дисплее. Вы просто нажимаете пальцем на дисплей и датчик сканирует отпечаток пальца, после чего вы получаете доступ к своему смартфону. Это довольно приятная мелочь, которая дает возможность не переживать о том, что кто-то разблокирует ваш смартфон без вашего же ведома. Да и сам дисплей тоже большой и привлекательный.

Итог

Теперь о том, что повергнет вас в шок — за смартфон просят всего 315 долларов. Это действительно очень мало, если учитывать процессор, 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Для большинства пользователей этой мощности будет за глаза, хотя устройство при этом способно на большее и стоит адекватных денег. К примеру, потенциальные конкуренты от более популярных брендов сейчас стоят около 400-450 долларов. Добавим сюда отменный дизайн и получаем просто отличное устройство за свои деньги.


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