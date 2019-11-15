Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и недорого

2019-11-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo S5; [71]
Компания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным дизайном и не просит за это слишком уж много денег. Особенно это заметно на фоне остальных производителей на рынке. Сегодня мы поговорим о ярком представителе новой эры смартфонов, который выглядит круто и стоит адекватно, чтобы мы его могли посоветовать.

Дизайн корпуса

Самой интересной деталью данного смартфона можно смело назвать дизайн корпуса — производитель явно старается выделиться на фоне конкурентов и у него просто отлично получается. На фронтальной стороне смартфона вы можете заметить достаточно большой дисплей, который обрамлен минимальной рамкой. Да, снизу все еще остается довольно большо «подбородок», который нужен для установки шлейфа дисплея, но это не так страшно, если вы не перфекционист. Стоит отметить, что на передней панели сверху нет выреза под камеру, так как её перенесли в правый верхний угол экрана. На тыльной стороне нас тоже решили порадовать интересными решениями. Например, там расположена система из камер на отдельной панели в форме ромба, что выглядит очень привлекательно и необычно. Уже порядком наскучили камеры с одинаковыми системами камер в один столбик. Там же можно заметить и достаточно привлекательный градиент панели. Дизайн у смартфона отличный.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Snapdragon 712 от компании Qualcomm, который является представителем среднего класса. Стоит отметить, что хотя процессор и не является флагманским, у него достаточно мощная начинка, которая позволяет вам получать нужную мощность для работы с играми, программами, для развлечений в интернете и всего в таком духе. Конечно, тактовые частоты здесь немного ниже, 2,3 гигагерца, но этого предостаточно для абсолютно всех задач. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Adreno 616, а оперативная память представлена накопителем на 8 гигабайт. В плане производительности к смартфону вообще нет вопросов — это крутой продукт, который стоит потраченных денег. Да и он крайне слабо уступает потенциальным конкурентам по рынку.

Особенности

Важной особенностью смартфона является дисплей — это AMOLED-матрица с диагональю 6,44 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек. Картинка достаточно плотная и яркая, она привлекает своей реалистичной цветопередачей и прочими бонусами. Также стоит отметить, что в экране сверху нет выреза, ведь камеру решили переместить в правый верхний угол и это было бы неудобно, если бы не столь большая диагональ дисплея. С ней камера не кажется неуместной — она отлично справляется с поставленными задачами и не мешает во время просмотра фильмов или сериалов. Также похвалить стоит и систему камер — она не только выглядит достаточно стильно, но и снимает хорошо. Да, ночная и вечерняя съемка здесь все еще ужасны, но днем при хорошем освещении вы сможете делать очень крутые снимки, что не может не радовать. Все же это смартфон среднего класса, не будем забывать.

Итог

Теперь о стоимости — базовая версия со 128 гигабайтами встроенной памяти стоит 380 долларов и это очень даже крутой продукт за свои деньги. Да, если докинуть долларов 50-70 можно получить флагман от компании Xiaomi, но это уже совсем другая тема для разговора. Вариант с 256 гигабайтами встроенной памяти стоит уже 430 долларов и кажется менее привлекательным, ведь если вам хватает базового набора памяти, то зачем переплачивать. Гаджет получился очень интересным, хотя, конечно, мы ожидали более низкую стоимость.

Комментарии и отзывы Vivo S5
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