Предварительный обзор Vivo U20. Очень интересный смартфон

2019-11-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo U20; [15]
Сегодня мы поговорим об очень интересном смартфоне, который за свои деньги является просто лучшим приобретением. Производитель просто взял и убрал недостатки, которые есть у потенциальных конкурентов, сделав свой гаджет максимально привлекательным устройством. Давайте же посмотрим, что такого интересного в этом продукте и почему он так хорош.

Дизайн корпуса

Смартфон выглядит достаточно привлекательно, ярко и интересно, но стоит понимать, что у современного устройства почти не осталось пространства, чтобы производитель мог придумать какие-то новые дизайнерские решения. Именно по этой причине Vivo U20 с лицевой стороны почти ничем не отличается от устройства любой другой компании, ведь на передней панели у нас только экран с минимальными рамками, плюс вырез под камеру в верхней части дисплея и небольшой «подбородок» снизу, который нужен для установки шлейфа дисплея. Выглядит очень приятно и к такому дизайну современный пользователь уже давно должен был привыкнуть. На тыльной стороне ситуация более интересная — производитель разместил там систему камер, которая расположена вертикально, плюс там очень интересный градиент с переливом. Смартфон, кстати, поставляется в двух цветовых вариантах.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят мобильный процессор среднего класса Snapdragon 675 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах и выдает довольно неплохую производительность как в играх, так и в программах. Стоит отметить, что данное устройство позволяет вам играть абсолютно во все современные проекты без дискомфорта, что крайне важно на самом деле, ведь не все могут купить флагман, чтобы пользоваться мессенджерами. Далее, смартфон представлен в двух вариантах комплектации — 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, плюс 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Опять же, ничего невероятного в характеристиках продукта нет, но если вы хотите получить крутой продукт за хорошие деньги, то эта начинка вас явно не разочарует. Все же этой мощности хватает большинству пользователей.

Особенности

Традиционным преимуществом смартфона среднего класса является дисплей — он здесь достаточно большой, чтобы вы с удовольствием играли в игры, смотрели фильмы или сериалы, общались в социальных сетях и получали от этого массу положительных эмоций. Диагональ дисплея составляет 6,53 дюйма, что очень и очень достойно, плюс разрешение представлено 2340 на 1080 точек, то есть Full HD+. Матрица здесь используется хорошая, благодаря чему проблем с цветопередачей или яркостью не наблюдается. Добавим сюда же систему камер, которая позволяет снимать качественные снимки при хорошем освещении, плюс вы всегда сможете выбрать одну из трех камер, чтобы получить снимки необходимого формата. Например, есть широкоугольный объектив, который позволяет снимать крутые панорамы и это очень полезная фишка, которая делает жизнь более простой и интересной.

Итог

За базовую версию данного смартфона просят всего 150 долларов и можно с уверенностью сказать, что это идеальное приобретение за эти деньги. Найти более производительный смартфон у вас точно не выйдет, а здесь еще и дисплей с высоким разрешением, который обычно можно получить у смартфонов среднего или даже флагманского уровня. Так что если вы хотели доступное устройство для повседневных задач, то стоит обязательно посмотреть на данный гаджет — он за свои 150 долларов в базовой комплектации выглядит очень привлекательно.

Комментарии и отзывы Vivo U20
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