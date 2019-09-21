Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шикарный смартфон

Характеристики

В последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на пользователей, которые хотят себе недорогой, но стильный и мощный смартфон. Именно таким устройством является наш сегодняшний гость, о котором мы сейчас поговорим более подробно. Уверяем, он стоит вашего внимания и времени на почтение данной статьи.

Дизайн корпуса

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 675 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой. Стоит сказать, что процессор Snapdragon 675 уступает флагманскому процессору лишь по тактовым частотам и некоторым особенностям работы с сотовыми сетями, а во всем остальном это равносильные модели. То есть, вы сможете без труда запускать все современные игры и получать от них массу положительных эмоций. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память LPDDR4x на 8 гигабайт, а встроенная память представлена 128 гигабайтами накопителя. Вполне достаточно, чтобы хранить тьму контента и не переживать о карте памяти или облачных хранилищах. В целом, начинка довольно достойная, если учитывать, что это не флагман, а представитель среднего класса.

Особенности

Внешний вид смартфона довольно привлекателен — на фронтальной панели нет ничего, кроме экрана. Это громадное преимущество на самом деле, так как производитель позволяет вам наслаждаться дизайном устройства без вырезов в экране, без больших логотипов на фронтальной панели и так далее. Фактически, вы просто берете смартфон в руки и работаете с ним, ведь ничего не мешает и не отвлекает внимание. На тыльной стороне у нас расположена система из камер, выглядит довольно интересно и аккуратно, плюс в целом тыльная сторона смотрится приятно из-за необычной цветовой палитры. Это очень важный параметр, ведь вы пользуетесь смартфоном каждый день и хотите получать от него удовольствие. Представлен смартфон в двух цветовых вариантах — темно-синем и светло-голубом, что позволяет вам выбрать наиболее привлекательный вариант на каждый день. Хотя, конечно, чехол все это скроет.

Итог

Главная фишка смартфона заключается в блоке, который расположен в верхней части устройства. Этот блок выезжает и предоставляет вам возможность снимать снимки на фронтальную камеру. У большинства смартфонов для этого используется камера в вырезе, которая портит ощущения от использования смартфона, а тут камера выезжает при необходимости. При том, блок для камеры существенно расширили, теперь он более надежен и прочен. Для тех, кто не так уж часто делает снимки на фронтальную камеру, это отличная возможность отказаться от ненавистного выреза и пользоваться исключительно полноценным экраном. Экран при этом обладает диагональю в 6,44 дюйма при разрешении 2400 на 1080 точек, а матрица выполнена по технологии Super AMOLED. То есть, экран действительно классный — на нем приятно будет смотреть фильмы или сериалы, играть в игры, читать книги.Главное преимущество данного смартфона в его стоимости — за гаджет просят всего 420 долларов, что при наличии такого экрана и процессора очень даже достойно. Для примера, за флагман с чуть более мощным процессором и абсолютно таким же экраном просят от тысячи долларов и выше, что достаточно дорого даже по современным меркам рынка. А тут мы получаем вполне достойное решение за разумные деньги, которое выглядит действительно круто и точно отбивает любые затраты на устройство. Ждем цену для России.