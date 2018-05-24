Предварительный обзор Vivo X21i. Шикарная новинка

В последнее время производители мобильных телефонов перестали делать уникальные модели, но это сыграло лишь на руку пользователям. Когда на рынке однотипные характеристики и примерно одинаковый дизайн, бренды начинают конкурировать на уровне стоимости, тем самым делая итоговую цену продукта более низкой. Например, вот анонсировали смартфон Vivo X21i, который обладает приличным набором характеристик и преимуществ, плюс он стоит доступных денег. Потенциальный покупатель получит вместе со смартфоном все необходимые возможности и характеристики, плюс у него не будет необходимости покупать дорогой флагман от известных брендов, переплачивая громадные средства за один лишь логотип. Мы сегодня детально расскажем о возможностях данного устройства, о характеристиках и прочих особенностях, которые будут важны для вас. Все же, начинка на сегодняшний день важнее всего остального.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взяли процессор MediaTek Helio P60. Это довольно производительная модель, которая при своей адекватной стоимости обладает восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,0 гигагерц. Этого достаточно для того, чтобы вы могли спокойно играть в игры, пользоваться программами для работы и развлечения, плюс получать удовольствие от фильмов и сериалов в высоком разрешении. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память объемом 4 или 6 гигабайт. Вы можете сами выбрать объем оперативной памяти для своих задач, не все же нужно максимальное количество гигабайт под капотом. Встроенная память представлена накопителем на 64 или 128 гигабайт, этот параметр вы тоже можете выбрать на свое усмотрение. Думаю, такой подход к выбору комплектации наиболее интересен для потенциального покупателя.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона, как я уже сказал, слабо отличается от того, что вы видели у других продуктов современного рынка. На фронтальной панели у нас находится дисплей, он зачинает практически всю площадь, плюс есть небольшая вставка под динамик и камеру. Не могу сказать, что это какая-то новинка, но выглядит привлекательно, а большего я бы требовать не стал. На тыльной стороне у нас расположена камера, она поставлена вертикально, как на iPhone X, плюс логотип и вспышка. Дизайн смартфона мне очень понравился, пусть здесь и нет ничего уникального.

Бонусы

При выборе современного смартфона важно смотреть в сторону качества дисплея. Сюда вот поставили Super AMOLED дисплей с диагональю 6,28 дюймов, он отлично подходит для просмотра фильмов и сериалов. Соотношение сторон составляет 19:9, так что черные полосы будут минимальными. Разрешение достигает 2280 на 1080 точек, довольно высокая плотность пикселей, смотрится привлекательно. Камера собрана на основе двух 12-мегапиксельных сенсоров, хотя на качестве снимков это особо не сказалось. Просто средняя камера, которая хорошо снимает при дневном освещении.

Итог

Производитель придумал интересную фишку. Вы можете купить смартфон с 4 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами встроенной памяти или с 6 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти, оба варианта стоят 425 долларов. То есть, вы покупаете больше мощности или больше места для хранения личного контента. Второй вариант лично мне кажется более привлекательным, он шикарно подходит для повседневной жизни, тогда как больше ОЗУ в наше время вообще ничего не дает пользователю. Хотя, подход к продаже очень даже интересный, так раньше никто не делал и не делает.