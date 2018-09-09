Предварительный обзор Vivo X23. В этот раз без челки

2018-09-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo X23; [239]
Практически каждый второй смартфон на сегодняшний день выходит с челкой в верхней части экрана — это новая мода, которую в прошлом году задала компания Apple со своим iPhone X. Оказалось, что пользователи вполне не против того, чтобы во время просмотра фильма процентов пять экрана забирала черная полоса. Однако, некоторые производители стараются выпускать более удобные в использовании продукты. Среди таких стоит отметить новинку под названием Vivo X23. Здесь компания реализовала массу новых технологий и показала действительно крутой продукт. Здесь и производительности предостаточно, и дизайн привлекательный, и масса дополнительных фишек имеется. Думаю, за такой смартфон вы точно захотите отдать свои деньги, а мы сегодня расскажем о том, почему новинка действительно стоит внимания. Все же, не каждый день выходят интересные смартфоны, о которых хочется рассказать.

Характеристики

Это смартфон среднего класса, так что производитель решил использовать процессор не флагманского уровня. Сюда поставили модель Snapdragon 670 от компании Qualcomm, которая работает на восьми ядрах Kryo 360 с тактовой частотой до 2,0 гигагерца. Естественно, это частота в режиме нагрузки, тогда как в простое процессор таких частот не выдает и потребляет совсем немного энергии. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Adreno 615, мы его уже видели в синтетике и реальных тестах и там все очень хорошо. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 8 гигабайт, этого современному смартфону с головой хватает на абсолютно все задачи. Встроенная память представлена 128 гигабайтами, да и от слота для карты памяти производитель решил не отказываться. Начинка очень даже приличная, для продукта среднего класса и придумать ничего лучше нельзя.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона меня сразу заинтересовал, так как производитель показал нестандартное решение. На передней панели 92% всей площади занимает именно дисплей, без всяких там вырезов в верхней части. Там только камера вставлена фронтальная, чтобы мы могли делать селфи, а всю остальную площадь занимает экран. На тыльной стороне расположена основная камера и вспышка с логотипом, больше ничего. Отдельно стоит похвалить разработчиков за очень стильный вариант корпуса, где на тыльной панели нарисованы разноцветные полосы — очень круто смотрится.

Особенности

Начнем с главной фишки смартфона — сканера отпечатков пальцев, который расположен под дисплеем. Это очень крутая фишка и ее уже используют на некоторых смартфонах компании. Вы просто нажимаете по центру дисплея и сканер считывает ваши данные. Никаких вам дополнительных сканеров на тыльной панели, по которым постоянно промахиваешься. Порадовал и дисплей — диагональ составляет 6,41 дюйма с матрицей Super AMOLED и разрешением 2340 на 1080 точек. Отличный экран для игр, чтения книг и всего в таком духе, да и яркость тоже весьма неплохая.

Итог

У смартфона просто шикарные характеристики, привлекательный дизайн, хорошая камера от Sony и масса других преимуществ. При этом, устройство стоит всего 510 долларов — это довольно дешево для гаджета своего уровня. Сейчас топовые смартфоны стоят от 800 баксов. Новинка заинтересует фанатов больших дисплеев, которые давно хотели себе что-то подобное. Да и отсутствие челки в верхней части экрана тоже говорит о желании производителя ити своим путем и делать комфортные для использования дисплеи. Думаю, новинка будет пользоваться популярностью среди пользователей по всему миру.


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