Предварительный обзор Vivo Z3i Standard Edition. Почти без рамок

Производителям смартфонов сейчас крайне тяжело удивлять своих потенциальных покупателей — мы уже вдоволь насмотрелись на смартфоны самого разного уровня и дизайна, как-то поразить будет тяжело. Например, вы уже точно видели больше десятка невероятно мощных смартфонов, видели крутые камеры, большие дисплей, выдвижные камеры и прочие бонусы. Что нужно сделать разработчику смартфона, чтоы его продукт выгодно выделялся на фоне остальных конкурентов по сегменту? Все очень просто — нужно сделать смартфон, который выглядит более привлекательно, чем остальные. Например, у Vivo Z3i Standard Edition минимальные рамки вокруг дисплея — они настолько незаметные, что даже удивительно. Учитывая, что весь рынок именно за этим и гонится, преимущество весьма сильное. Собственно, именно об этом продукте мы сегодня и поговорим, чтобы вы понимали, почему смартфон так интересен аудитории.

Дизайн корпуса

Главное преимущество данного смартфона в его внешнем виде, который пока что мало кому доступен. На фронтальной панели рамки действительно мизерные, они практически незаметны даже при включенном дисплее. Рамка справа, слева и сверху от экрана настолько минимальна, насколько это вообще возможно, тогда как рамка снизу немного толще — для удобства удержания смартфона одной рукой. Выглядит это очень привлекательно и необычно, ведь даже флагманы современные не обходятся без широченных рамок. Кроме того, разработчики постарались сделать тыльную панель максимально привлекательной — всего цвета три, все они построены на основе градиента с переливами из одного оттенка в другой. Это смотрится максимально эффектно и сразу привлекает внимание. Намного интереснее, чем просто смартфон в одном цвете без градиента. Вырез в дисплее под камеру, кстати, совершенно не мешает.

Характеристики

Производитель хотел сделать свой смартфон более производительным, но и про бюджетность не забывал — была поставлена цель сделать устройство максимально доступным. Ради этого отказались от процессора Qualcomm и поставили модель MediaTek Helio P60. Это довольно мощная система-на-чипе, которая работает на восьми вычислительных ядрах и высокой тактовой частоте. Для большинства задач этого предостаточно, особенно если вы хотите играть в игры или пользоваться тяжелыми приложениями. За графику продукта отвечает графический ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Особенности

Итог

Главный бонус в наличии тонких рамок вокруг дисплея, но и сам экран здесь крайне интересный. Смартфон оборудован Halo FullView LCD дисплеем с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2280 на 1080 точек, соотношение сторон составляет 19:9. Шикарный экран для того, чтобы играть в игры или смотреть фильмы и получать от этого невероятное удовольствие. Порадовала и фронтальная камера с разрешением 24 мегапикселя и диафрагмой f/2.0. Видимо, производитель решил предоставить нам возможность делать крутые снимки даже при плохом освещении.На текущий момент не совсем понятно, когда новинка отправится в продажу и как скоро производитель привезет смартфон в нашу страну. Зато уже сейчас известна официальная цена продукта — 300 долларов. Для смартфона с такой высокой производительностью, классным дизайном и отличной камерой это просто смешные деньги, ведь за эти же деньги можно получить от более известного бренда что-то крайне слабенькое. Будем надеяться на то, что новинку вскоре привезут к нам в страну по этой же цене и тогда у большинства представителей среднего класса будет опасный конкурент с большим запасом преимуществ.