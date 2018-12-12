Предварительный обзор X2 Spartan 716. Отличный компактный корпус

В последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что видеокарты стали более «прохладными», процессоры тоже, а системы охлаждения наоборот стали мощнее. Теперь вы можете легко собрать компьютер в небольшом корпусе и он вообще не будет перегреваться. И это большой плюс, так как держать под столом или на нем громадный компьютер далеко не каждый хочет. Здесь встает вопрос того, какой корпус взять — какие в нем должны быть преимущества, какие базовые функции и так далее. Мы тоже интересовались этим вопросом и пришли к мнению, что X2 Spartan 716 — идеальный вариант. Продукт появился в продаже несколько недель назад и уже пользуется невероятной популярностью. Теперь мы его тоже детально изучили и готовы рассказать вам обо всех преимуществах и недостатках данного корпуса. Думаю, продукт многим будет интересен из-за стоимости и дизайна.

Дизайн корпуса

Сейчас каждый второй производитель хочет полностью закрыть все стороны корпуса стеклом. Решение очень интересное и стильное, хотя не всегда оно оказывается практичным. У данной модели на фронтальной стороне корпуса расположена сплошная стеклянная панель с тонировкой и рисунком. Выглядит круто, плюс позади панели имеется вентилятор с подсветкой, которая пробивается сквозь рисунок. Выглядит крайне интересно, хотя мне кажется, что толщину рисунка можно было бы сделать больше. На боковой грани, как и ожидалось, тоже стеклянная панель, только уже с меньшим уровнем тонировки и без рисунка. Сквозь затемненное стекло можно смотреть на свои красивые комплектующие и получать эстетическое удовольствие. Сверху и снизу у корпуса имеются ручки, которые можно использовать для транспортировки устройства. Больше ничего интересного заметить не удалось.

Шасси

При разработке компактного корпуса крайне важно создать не просто небольшое решение, но и позволить разместить внутри все необходимые комплектующие. Здесь разработчику эта задача удалась — можно поставить блок питания адекватного размера, материнскую плату формата Micro-ATX или Mini-ITX и даже дискретная видеокарта помещается. Конечно, есть ограничения по длине, но в целом без труда можно собрать мощный компьютер и ничего нигде не будет упираться. Важно потратить часть бюджета на хорошие вентиляторы и поставить их везде, где только можно — это позволит хорошо охлаждать железо.

Особенности

Я всегда говорю о том, что стеклянные панели это круто и интересно, но они не умеют пропускать воздух. Это проблема, так как лучше всего охлаждает начинку компьютера поток свежего воздуха, который проходит через фронтальную панель и выходит через тыльную. Здесь это невозможно, корпус полностью закрыт стеклом и забирать воздух спереди просто не получится. Может там просочится немного воздуха, но этого явно недостаточно. Корпус работает как турбина в видеокарте — выдувает горячий воздух. Это не лучшее решение, но если у вас неплохой процессор и достаточно дорогая система охлаждения, то перегрева быть не должно.

Итог

Корпус получился довольно интересный, компактный и стильный. В нем можно без труда собрать крутую игровую систему, которая будет запускать вам все современные игры на высоких настройках графики — топовую видеокарту поставить можно, процессор под разгоном и так далее. Проблема лишь в том, что воздух через фронтальную панель проходить не будет, а значит нормального охлаждения добиться сложно и дорого. Так что красота это хорошо, но иногда хотелось бы еще и практичности получить немного.