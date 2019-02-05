Предварительный обзор X2 Taraxx 1. Совершенно необычный корпус

Мы привыкли к более-менее одинаковой реализации всех компьютерных корпусов — они выглядят интересно, их оборудуют подсветкой, но в течение вот уже нескольких десятков лет форм-фактор компьютерного корпуса не меняется. Если вы возьмете корпус начала 2000-х и сравните с тем, что продают сейчас, то разница будет в материалах и подсветке, но не более того. Кто-то считает, что это вполне разумное развитие рынка, когда производители улучшают то, что уже хорошо реализовано. Однако, некоторые производители компьютерного железа идут дальше, им нужно более крутое решение, чтобы удивить рынок и привлечь к себе внимание пользователей. Новинка X2 Taraxx 1 является ярким примером того, что если вы хотите что-то уникальное, то это можно найти на просторах интернета. Вопрос лишь в том, насколько это необычное решение удобно реализовано. Вот мы сегодня и посмотрим на практичность этого корпуса.

Дизайн корпуса

Главная фишка данного решения в том, что шасси, на котором размещена материнская плата и прочие компоненты системы, расположено под углом к столу. Обычно материнская плата расположена под углом в 90 градусов, сейчас же плата будет немного наклонена в сторону поверхности. Это делает продукт более интересным и необычным, ведь на просторах интернета не так много корпусов, у которых есть платформа для установки материнской платы под таким необычным углом. Компьютерный корпус вроде как выглядит обычно, но он вынесен на «постамент», благодаря чему ощущения совершенно иные. Разработчики явно хотели как-то выделиться на фоне однотипных конкурентов и у них очень даже хорошо получилось. В плане внешнего вида вопросов нет — это один из интереснейших корпусов, которые я только видел в последнее время. Он экстравагантен, красив и умеет удивлять.

Шасси

Корпус получился довольно длинным, благодаря чему удалось реализовать несколько классных фишек. Например, справа от материнской платы имеется дополнительное пространство для установки вентиляторов прямо на платформу. Например, сюда можно поставить радиатор системы охлаждения. Тоже самое можно повторить на фронтальной панели и верхней грани — общее количество вентиляторов действительно впечатляет. Это при том, что корпус, фактически, является открытым, ведь стенок у него нет. Стеклянная панель устанавливается на четыре платформы и все, остальное пространств полностью открытое.

Разработчики понимали, что под таким углом корпус стоять не будет, ведь центр тяжести немного смещен. Для равновесия днище сделали более широким и поставили туда блок питания. Получилось очень красиво и практичное решение — кабели никто не видит, сам блок питания скрыт от глаз, но он уравновешивает всю систему. Там же спрятаны все накопители и кабели, для которых очень даже много места реализовали. Выглядит подобное решение очень круто — после сборки вы будете видеть только те компоненты, которые действительно интересны, а все ненужные кабели останутся за кадром.

Итог

На текущий момент у нас есть лишь информация, что этот корпус будут продавать за 110 долларов. Если информация правдива, то это просто бомба — вы получаете очень стильное решение за вполне адекватные деньги. Например, топовые корпуса известных компаний стоят по 200-300 долларов, хотя у них оригинальности в разы меньше. Здесь же очень необычное исполнение, море классных решений и стоимость доступная. Конечно, нужно понимать, что помимо крутой идеи и ее реализации у корпуса ничего нет — такое может сделать любой бренд. Вот только никто ранее ничего такого не выпускал и в этом вся фишка.