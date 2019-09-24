Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Лучший флагман

Характеристики

Сегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагманом бренда и вызывает массу вопросов в сети. Главная фишка смартфона в том, что он невероятно дешевый при наличии флагманского процессора и прочих особенностей, которые обычно мы видим лишь на флагманских дорогих смартфонах.

За основу производительности смартфона Xiaomi Mi 9 Pro 5G взят процессор Qualcomm Snapdragon 855+, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. Главное преимущество данного процессора заключается во встроенном модуле 5G, который позволяет загружать файлы из интернета с невероятной скоростью. Да и в принципе проблем с производительностью смартфона нет — любые игры или приложения он запускает без особого труда, даже если вы хотите играть в самые тяжелые игры на максимальных настройках графики. Для многих пользователей это важный момент, ведь каждый хочет наслаждаться тем, что он видит на экране своего смартфона. Естественно, на этом бонусы в плане производительности не заканчиваются, так как у смартфона оказалось очень много оперативной памяти. Этого вам хватит на многие годы вперед, без сомнения.

Дизайн корпуса

В базовой версии флагмана установлено восемь гигабайт оперативной памяти, тогда как в топовой вы можете получить 12 гигабайт ОЗУ. Этого предостаточно, чтобы вы могли с легкостью оставлять в фоновом режиме тьму контента, возвращаться к уже запущенным играм и никогда не видеть перезагрузку страницы в браузере. Конечно, базовая версия стоит заметно дешевле максимальной, но даже восьми гигабайт хватит с большим запасом. У свежих iPhone, например, всего 6 гигабайт оперативной памяти. Встроенная же память представлена накопителем на 128, 256 или 512 гигабайт. Все это разбито по комплектациях и вы вполне можете выбрать тот смартфон, который вам нравится больше всего — просто смотрите, сколько вам нужно ОЗУ и встроенной памяти, после чего обратите внимание еще и на цену. Это очень круто, что производитель предоставляет возможность пользователю детально выбрать параметры своего смартфона.

Итог

В плане внешнего вида ничего не изменилось — смартфон выглядит точно так же, как его оригинальная версия, лишь цветовая палитра немного изменилась. К примеру, на фронтальной панели все так же размещен дисплей с каплевидным вырезом, который немного портит ощущения от использования устройства, а на тыльной стороне гаджета расположена система из трех камер. Там же находится вспышка и логотип компании. Цветовая палитра немного изменилась, появились новые цвета, но это уже дело вкуса — кому-то предыдущие варианты покажутся более привлекательными, а кто-то решит, что новый светлый тон лучше всех предыдущих. Все аппаратные элементы остались на тех же местах — клавиши переключения громкости и блокировки дисплея находятся на прежнем расположении, у них даже внешний вид не изменился. Вероятно, дизайн оказался успешным и его решили не коверкать.

Теперь о стоимости — базовая версия смартфона с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти стоит 520 долларов, что весьма привлекательно, учитывая качество экрана и процессор внутри смартфона. Это же полноценный флагман, который выдает невероятную производительность, и при этом стоит в два раза дешевле флагмана другой известной компании. За самую придвинутую версию смартфона придется отдать уже 605 долларов, но и это гораздо дешевле, чем у конкурентов. Вопрос только в стоимости для отечественного рынка.