Предварительный обзор Xiaomi Mi 9T. Стоит своих денег

Характеристики

Официально представлен смартфон Xiaomi Mi 9T, который выглядит достаточно привлекательно, стоит адекватных денег и выдает приличную производительность в играх или программах. Сегодня мы детальнее изучим это устройство, чтобы вы понимали, как правильно выбирать себе смартфон и почему китайские устройства намного интереснее, чем популярные гаджеты от известных брендов. Итак, давайте смотреть.

У Xiaomi Mi 9T достаточно производительная начинка, так что проблем с запуском игр или программ у вас точно не возникнет. За основу производительности устройства взят процессор Snapdragon 730 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 470 с тактовой частотой 2,2 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно играть даже в самые тяжелые игры, шутеры или гонки. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Adreno 618, который тоже отлично справляется с поставленными задачами — у него шикарные показатели как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Подключаться к интернету на большой скорости вы будете благодаря модему Snapdragon X15 LTE — он выдает просто невероятные скорости. Оперативной памяти у смартфона 6 гигабайта, а хранить личный контент вы можете на накопителе объемом 64 или 128 гигабайт.

Особенности

Дизайн корпуса

Важным преимуществом смартфона является его дисплей — диагональ экрана достигает 6,39 дюймов при разрешении 2340 на 1080 точек. Это весьма большой дисплей, позволяющий вам с комфортом смотреть фильмы или сериалы, наслаждаться любимыми играми, общаться в социальных сетях или просто читать книги. Дисплей действительно очень качественный, плотность пикселей высокая и яркость отличная. Более того, это не IPS-экран, а Super AMOLED, так что качество цветопередачи очень достойное. Один из лучших дисплеем на рынке, на самом деле. Также стоит отметить основную камеру на 48 мегапикселей с датчиком изображения Sony IMX582, который снимает просто шикарные фотографии. Есть еще же дополнительные камеры на 13 и 8 мегапикселей, которые позволяют лучше снимать на широкоугольный объектив или делать портретные фото. В целом, дополнительные функции гаджета вполне достойно выглядят.

Итог

Сейчас дизайнерам смартфонов достаточно тяжело — показать свои наработки или идеи практически нереально. К примеру, у данного смартфона на фронтальной панели расположен только дисплей и больше ничего — рамки максимально тонкие, никаких элементов дизайна, никаких надписей или камер, даже выреза под камеру нет. На тыльной стороне у нас расположена совершенно стандартная система из камер, плюс вспышка и весьма красивый градиент. Не могу сказать, что это очень стильно или невероятно, но выглядит красивее, чем монотонное оформление. Да и продукт представили в двух вариантах оформления (синий и красный), что позволит вам выбрать более оптимальную расцветку. И, конечно, стоит отметит выдвигающуюся из верхней части корпуса фронтальную камеру — она позволила сэкономить место на экране и не делать вырезов.В день продаж, 17 июня, смартфон будут отдавать за 300 евро, после чего цена вырастет на 330 долларов. Это базовая версия на 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти. Если вам этого мало и вы хотите больше пространства для хранения личного контента, то посмотрите в сторону Xiaomi Mi 9T в максимальной комплектации. Гаджет стоит уже 370 евро, у него 128 гигабайт встроенной памяти. Этого явно хватит, чтобы хранить много игр и не переживать о свободном месте.