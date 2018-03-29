Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming Laptop. В полку прибыло

2018-03-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Gaming Laptop; [82]
Рынок игровых ноутбуков постепенно развивается и все больше производителей, которые ранее не смотрели в этом направлении, выпускают свои варианты. Вчера компания Xiaomi показала игровой ноутбук Mi Gaming Laptop, который понравился очень многим споим дизайном и адекватной стоимостью. Несмотря на то, что гаджет позиционируют как игровые решение, можно рассматривать девайс и как рабочую станцию для обработки видео или фото, для массы других задач. О преимуществах мирового ноутбука сегодня говорить не стану, это тема для отдельной статьи, но определенному сегменту пользователей такое решение интересно. Так что давайте посмотрим на новинку из Китая, которая многих удивила. Ведь, в сети не было никаких новостей о том, что производитель готовит игровой ноутбук, мы даже не думали, что такой релиз возможен. Однако, новый продукт и вообще линейка в ассортименте компании оказались очень годными.

Характеристики

Для начала давайте поговорим о ноутбуке в минимальной комплектации. Внутри установлен процессор Intel Core i5-7300HQ, который работает на приличных частотах и выдает отличную производительность для игровых проектов или в работе с видео и фото. Поддерживать производительность процессора будет видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Это неплохой бюджетный вариант, многие называют именно эту карту лучшим вариантом для сборки мобильного компьютера. Плюс, сюда же добавляют 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти на SSD накопителе. Собственно, недостатки такого решения видны невооруженным глазом — 8 гигабайт ОЗУ сейчас предельно мало, нужно хотя бы 16. И, конечно, на 128 гигабайт пространства вы сможете установить одну, максимум две, игры. Для геймера этого явно недостаточно, особенно если мы говорим о современных ААА-проектах.

В топовой комплектации ноутбук выглядит более привлекательным. Так, за его производительность отвечает процессор Intel Core i7-7700HQ, у которого ядер и потоков больше, а видеокартой выступает модель NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 гигабайтами встроенной памяти. Думаю, если вы хотите играть в топовые игрушки, то такая видеокарта вам понравится куда больше предыдущего варианта. Плюс, сюда поставили уже 16 гигабайт оперативной памяти, добавили 256 гигабайт SSD накопителя и 1 терабайт для хранения личного контента. Топовая модель выглядит более интересно.

Дизайн корпуса

Не могу сказать, что ноутбук выглядит как игровой. Нет, у него очень простенький внешний вид без лишней подсветки, без дополнительных декоративных элементов, без каких-либо вставок, рисунков или логотипов. Просто гладенькая панель на тыльной стороне экрана, боковые грани максимально напичканы портами и разъемами, есть дополнительный ряд клавиш на клавиатуре и привлекательная подсветка символом. Сама клавиатура утоплена в корпус, из-за чего удалось снизить толщину гаджета до 20,9 мм, а вес продукта составляет 2,7 килограмма. Не очень компактно.

Итог

Теперь давайте о стоимости, которая нас вообще порадовала. Базовая модель, у которой хотя и есть недостатки, но её хватает для каких-то игр вроде CS GO или Dota, в топовые игры на средних и высоких тоже играть вполне можно. Стоит такой ноутбук всего 950 долларов. Игровой ноутбук с крутым экраном и стильным корпусом всего 950 баксов, Карл! В топовой же комплектации стоимость поднимается до 1430 долларов, что хоть и дороже базовой модели, но в сравнении с конкурентами это вообще смешные цифры. Производитель вышел на рынок игровых гаджетов вполне достойно, у такого ноутбука явно будет спрос.


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