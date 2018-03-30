Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 2S. Это просто бомба

Слухов про мобильный телефон Xiaomi Mi Mix 2S в сети было предостаточно — кто-то сливал фотографии продукта, кто-то говорил о его возможностях и количестве камер. В итоге, как оказалось, у производителя были свои планы на продукт. И, что самое интересное, новинка получилось даже более интересной, чем многие пользователи ожидали — Xiaomi смогли продемонстрировать уникальный дизайн корпуса, хорошую камеру и прочие мелкие бонусы, о которых никто даже не догадывался. Сегодня мы решили рассказать вам о салах главных преимуществах продукта, которые точно будут привлекать потенциального покупателя. Думаю, теперь на рынке есть действительно стоящий конкурент флагманам известных компаний. И, что самое удивительное, это достаточно доступное устройство, особенно если посмотреть на ценник прямых конкурентов. Давайте же посмотрим на то, что производитель нам показал на своей презентации.

Камера

Производитель удивил всех качеством основной камеры. Система состоит из двух датчиков, основной построен на основе Sony IMX363 с размером матрицы 1/2,55”, фазовым автофокусом и диафрагмой f/1,8. Второстепенная камера в системе построена на основе датчика Samsung S5K3M3 с диафрагмой f/2,4, она обеспечивает двухкратный зум. Выглядит такая система вполне уместно, дизайнеры постарались на славу, да и снимки получаются просто шикарные — авторитетный ресурс DxMark поставил камере оценки в 97 баллов, у iPhone X аналогичная оценка стоит. При том, в плане качества фото это абсолютный лидер — 101 балл, такого нет ни у одного смартфона на рынке.

Начинка

За основу производительности мобильного телефона, как и ожидалось, взят процессор Qualcomm Snapdragon 845. Это самый производительный мобильный процессор на рынке, работающий на восьми вычислительных ядрах Kryo 385 с высокой тактовой частотой. На таком процессоре вполне можно запускать любые игры, пользоваться программами для обработки видео и фото, получать удовольствие от просмотра фильмов в высоком разрешении. За графику смартфона отвечает графический контроллер Adreno 630. Плюс, у смартфона есть два варианта комплектации — 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти, либо 8/256 гигабайт. Хватит на личный контент, правда?

Дизайн корпуса

Несмотря на то, что многие инсайдеры сливали фотографии смартфона с камерой, расположенной в правом верхнем углу, на самом деле камеру на передней панели поставили внизу, на небольшой платформе. Выглядит это довольно аккуратно, продукт выглядит удобно и нет никаких планок, закрывающих обзор на дисплее. На передней панели помимо дисплея больше ничего нет, на тыльной есть система из двух камер, прямо как у iPhone X, плюс сканер отпечатков пальцев. Цветовых вариантов всего два, белый и черный, выглядит продукт достаточно стильно и привлекательно.

Итог

Теперь давайте о стоимости поговорим — это флагман компании, который обладает самыми передовыми технологиями и позволяет вам играть в любые игры, снимать крутые фото и все в таком духе. За базовую модель с 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти вам предлагают заплатить 530 долларов. Это настолько смешная стоимость в сравнении с конкурентами, которые стоят по 1300 долларов, что даже сравнивать нет смысла. В топовой комплектации, с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами встроенной памяти стоимость смартфона составляет 640 долларов. Модель набирает 277 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu и считается одним из самых производительным смартфонов на рынке. Думаю, при такой стоимости шансов на успех у новинки предостаточно.