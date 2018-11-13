Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook Air. Стильно и недорого

2018-11-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Notebook Air; [100]
Большинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я с этим мнением согласен — устройство действительно отлично себя показывает в работе, особенно если вы много передвигаетесь и хотите всегда под рукой иметь достойное решение. Однако, не будем забывать, что такой ноутбук стоит громадных денег и не каждому он по карману. Если вы студент или просто ограничены в бюджете, то покупать ноутбук за полторы тысячи долларов точно не сможете, это слишком дорого для большинства. Благо, на рынке есть еще множество производителей, которые готовы радовать вас качественным продуктом за адекватные деньги. Яркий тому пример — Xiaomi Mi Notebook Air. Этот ноутбук не только выглядит стильно и стоит недорого, но и отлично справляется с поставленными задачами. Думаю, если вам давно нужен был доступный мобильный компьютер, то это идеальный выбор.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Intel Core i3 восьмого поколения. Это довольно неплохая модель, которая потребляет мало энергии. Соответственно, ноутбук будет дольше работать в автономном режиме, а нагреваться будет заметно меньше. Думаю, это довольно приличное преимущество для портативного устройства. Помимо этого, производитель установил сюда систему охлаждения из тепловых трубок и сразу двух вентиляторов. Этого должно хватить, чтобы вы не переживали о перегреве. За графику отвечает интегрированный контроллер UHD Graphics 620, для просмотра фильмов или видео из сети этого будет предостаточно. Поиграть в игры на данном ноутбуке вы, скорее всего, не сможете — слишком уж простенькая платформа. Может какие-то казуальные продукты еще заработают, но ничего серьезного я бы не ждал.

Поддерживать производительность ноутбука будет оперативная память на 8 гигабайт. Можно с уверенностью сказать, что данной модели и половины ОЗУ хватило бы для комфортной работы, но производитель решил предоставить вам небольшой запас по памяти. Встроенный же накопитель представлен SSD на 128 гигабайт. Из них вам будет доступно примерно 90 гигабайт, то есть крайне мало. Но, нужно понимать, что больше встроенной памяти пришлось бы продавать за большую цену, а у разработчиков стояла цель добиться минимальной стоимости. Дискретной графики здесь, естественно, нет и не будет — мощная видеокарта на данном устройстве просто не нужна.

Дизайн корпуса

Внешне устройство вовсе не отличается от предыдущих моделей компании. Здесь тоже серебристое покрытие основной части корпуса и такого же цвета клавиши, большая сенсорная панель и приличное расстояние между клавишами позволяют с удовольствием работать с текстом, картинками и любым другим контентом. Стоит отметить, что рамки вокруг дисплея сведены к минимуму. Сейчас это стало модно у производителей ноутбуков, так как уменьшенные рамки позволяют уменьшить общие габариты устройства. В целом, дизайн корпуса нам очень даже понравился — стильно, современно, без ничего лишнего.

Итог

Главное преимущество данного ноутбука в том, что он стоит всего 580 долларов. Это довольно небольшая сумма, если учитывать, что потенциальные конкуренты стоят от 1200 долларов и выше. Здесь же вы получаете отличное железо, качественный дисплей с диагональю 13,3 дюйма, удобную и практичную клавиатуру, большую сенсорную панель. Для большинства пользователей, которые не планируют работать с видео, этой модели будет предостаточно. Конечно, здесь нет надкушенного яблока на тыльной панели, но разве это большая проблема?

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