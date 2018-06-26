Предварительный обзор Xiaomi Redmi 6 Pro. Неплохое улучшение

2018-06-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi 6 Pro; [124]
В последнее время даже китайские компании перестали экспериментировать над своими новыми смартфонами, так как цена ошибки обычно достаточно высокая. Намного проще взять уже хороший смартфон, который понравился публике, немного его улучшить и продавать дальше по более привлекательной для производителя стоимости. Собственно, так и появился Xiaomi Redmi 6 Pro — довольно интересный смартфон с привлекательным дизайном корпуса, неплохими характеристиками и прочими бонусами. Стоимость вполне демократичная, особенно если вы не боитесь заказывать смартфон из Китая, плюс это один из самых интересных смартфонов на данный момент. Думаю, он привлечет много внимания к своей персоне, а значит нужно рассказать потенциальным покупателям о преимуществах и недостатках новинки. Здесь есть о чем рассказать, ведь дизайнеры Xiaomi решили отказаться от своего классического дизайна корпуса.

Характеристики

Процессором данного смартфона выступает Qualcomm Snapdragon 625, который работает на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой. Это позволяет вам запускать все любимые игровые проекты, работать в приложениях и вообще горя не знать в повседневной жизни. За графику устройства отвечает контроллер Adreno 506, плюс имеется модем X9 LTE для подключения к сотовой сети. Получается неплохая система для повседневного использования, особенно если вы любите проводить много времени в интернете. Далее, поддерживать производительность смартфона будет оперативная память объемом 3/4 гигабайта. У варианта с 3 ГБ оперативки памяти встроенной только 32 гигабайта, других вариантов нет, а вот старшая модель получила 32 или 64 гигабайта под личный контент. Этого предостаточно, чтобы пользоваться смартфоном с комфортом.

Дизайн корпуса

Впервые в истории линейки Redmi компания отказалась от классического дизайна в сторону более современного варианта с вырезом в верхней части экрана. Это довольно интересная фишка, которую сейчас используют буквально все производители на рынке. Вырез делает продукт более современным, но я бы не сказал, что это было необходимо. На тыльной стороне смартфона расположена камера, она вертикальная и очень напоминает iPhone X. Поставляется устройство в пяти цветовых вариантах, так что каждый сможет найти себе что-то подходящее. Дизайн на четверку с плюсом.

Бонусы

Главное преимущество смартфона заключается в его дисплее — диагональ составляет 5,84 дюйма, разрешение достигает 2280 на 1080 точек, матрица построена по технологии IPS с высоким уровнем яркости. Это не самый крутой вариант дисплея на рынке, но он очень неплохо себя показывает. Особенно приятно смотреть фильмы. Стоит отметить, что разработчики решили поставить сюда не только сканер отпечатков пальцев, но и сканер на фронтальную панель. Вы можете разблокировать смартфон при помощи своего лица, просто посмотрев на устройство. Неплохая технология, но работает она на самой обычной камере в 5 мегапикселей.

Итог

Базовая версия смартфона, то есть 3 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта встроенной памяти, стоит 160 долларов. Это довольно адекватная стоимость для устройства, которое обладает производительной начинкой и классным дисплеем. Самая старшая модель с 4 гигабайтами ОЗУ и удвоенным объемом памяти стоит 190 долларов. Если у вас нет необходимости в 4 гигабайтах ОЗУ, то спокойно берите самую младшую модель — ее хватит на все современные задачи. Нужно лишь правильно позиционировать устройство и не требовать от него возможностей флагмана.


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