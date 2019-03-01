Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Дебют нового флагмана

2019-03-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi Note 7 Pro; [25]
Современные смартфоны давно перестали нас удивлять — производители не могут придумать чего-то нереально крутого, технологии начинают упираться в свой потолок. ПРоцессоры с каждым годом становятся лишь немного мощнее, дисплеи не меняются уже несколько лет, камеры уже доросли до уровня зеркальных фотоаппаратов. Однако, проблема всех новых устройств, особенно флагманов, заключается в их стоимости, ведь разработка новых технологий стоит крайне дорого, а потом эти затраты пытаются окупить накруткой цены на продукт. Например, новые iPhone уже перешагнули за отметку в тысячу долларов, хотя ничего кардинально нового в них уже нет. На фоне столь дорогих устройств Xiaomi Redmi Note 7 Pro выглядит крайне привлекательно — у него есть все необходимые функции, стильный дизайн корпуса и адекватная стоимость. А нам большего и не нужно, ведь это смартфон, а не комбайн какой-то.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 675 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать все современные игровые проекты и получать от них максимум удовольствия без тормозов и зависаний. За графическую составляющую отвечает ускоритель Adreno 612, это тоже довольно новая разработка с отличными характеристиками и показателями в синтетических тестах. То есть, это не флагманская система-на-чипе, но у нее предостаточно производительности, чтобы вы могли запускать абсолютно любой контент и наслаждаться его воспроизведением. Конечно, это не флагманский процессор, но он уступает топовой модели не так уж много в плане производительности, зато стоит заметно дешевле. И общая стоимость смартфона, естественно, тоже будет ниже.

Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта. Это базовая версия смартфона, тогда как у продвинутой модели уже 6 гигабайт ОЗУ. Хватит ли базовой версии? С головой — современные игры не умеют занимать даже 2 гигабайт оперативной память. Встроенная же память представлена накопителем на 64 и 128 гигабайт соответственно. Здесь вы уже сами решаете, сколько встроенной памяти вам необходимо и для каких задач вы покупаете смартфон. Многим и 64 гигабайт хватает, а кому-то этого будет мало. В техническом плане смартфон очень хорош, без всякого сомнения.

Особенности

Диагональ дисплея смартфона составляет 6,3 дюйма и этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием читать книги, играть в игры и смотреть любимые фильмы. Разрешение составляет 2340 на 1080 точек, плотность пикселей очень высокая, а вырез в дисплее занимает минимум места и не мешает обзору. Это один из самых совершенных дисплеев на текущий момент. Отдельно хотелось бы похвалить камеру с датчиком изображения Sony IMX586 и разрешением 48 мегапикселей. Это шикарный вариант для тех, кто хочет делать крутые снимки и наслаждаться их высочайшим качеством.

Итог

Теперь о самом вкусном — стоимости. За базовую модель смартфона просят всего 200 долларов. Это шикарная цена, учитывая, что у смартфона отличный дисплей, производительный процессор, классная камера, современная версия операционной системы и довольно много встроенной памяти. За более продвинутую модель просят уже 240 долларов. Не скажу, что это сильно дороже, но в целом базовая версия выглядит более привлекательной по целому ряду причин. Отличное решение для тех, кто не гоняется за флагманами и хочет получить максимум за свои деньги.

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