Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. Неожиданный релиз

Китайские смартфоны перестали быть чем-то странным и отвергнутым — сейчас некоторые бренды Поднебесной выглядят более привлекательно, чем большинство именитых компаний мира. Тем не менее, иногда релиз нового смартфона от компании из Китая вызывает вопросы — тот же Xiaomi Redmi S2 банально никто не ожидал. Пользователи даже не думали, что им покажут такой смартфон, а тут бац и выпустили анонс. И новинка интересная, у нее неплохие характеристики и стоимость, вот только даже фанаты компании уже запутались в особенностях и наименованиях продукции, не говоря уже про тех, кто только присматривается к технике бренда. Зачем так часто выпускать новые устройства и тем самым путать потенциальных покупателей я не понимаю. Но, давайте не будем сегодня говорить про наименования и расскажем о самом смартфоне, его преимуществах и недостатках. Я уверен, что это куда более интереснее.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 625 от компании Qualcomm. Это довольно интересное решение — процессор работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,0 гигагерца, зато стоит заметно дешевле флагманской модели. Думаю, проблем с запуском игр или любого другого развлекательного контента у вас не возникнет, что самое главное. Далее, производитель дает вам возможность выбрать вариант комплектации — вы можете взять 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной, а можете взять 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти. Здесь каждый сам для себя решает какие параметры ему важнее, сколько денег в бюджете и нужно ли брать лучшую комплектацию. С другой стороны, это еще больше вводит потенциального покупателя в заблуждение, ведь он хочет получить крутое решение, а не разбираться в наименованиях и цифрах.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида смартфон выглядит очень привлекательно и тут дизайнеров Xiaomi хватить не стоит. Внешне устройство напоминает iPhone с элементами дизайна других продуктов. Например, линии разделения для сотовых модулей скопировали с iPhone 6, вертикальную камеру взяли от iPhone X и так далее. Но, в итоге, смартфон выглядит интересно, а нам большего и не нужно. Это достойный вариант, который позволит вам с комфортом играть в игры, разговаривать и привлекать внимание окружающих. Они даже могут подумать, что у вас флагман яблочной компании.

Бонусы

Диагональ дисплея составляет 5,99 дюйма, соотношение сторон достигает 18:9. В принципе, здесь нет ничего удивительного, ведь большинство продуктов на сегодняшнем рынке получают именно такие вот варианты дисплеев. Разрешение немного подкачало — 1440 на 720 точек, выглядит картинка вполне прилично, яркость на уровне 450 кд/м2 тоже порадовала. Это не лучший вариант дисплея на рынке, но его вполне достаточно для фильмов и игр. Двойная камера на тыльной панели снимает достаточно стандартно для своего класса — ничего удивительного в качестве нет, просто адекватные фото получаются.

Итог

Как вы могли заметить, здесь целая солянка из характеристик — продвинутый процессор, неплохой дизайн и дисплей более-менее оптимальный, зато оперативной памяти и встроенной представили мало, камера снимает на очень уж среднем уровне, плюс никакого изюма здесь нет. Зато стоимость просто шикарная — 160 долларов за минимальную комплектацию. Этого с головой достаточно, чтобы вы забыли обо всех недостатках продукта, ведь за эту же сумму найти конкурентов очень тяжело. Старшая модель стоит 200 басков и тут уже нужно подумать, все же цена более заметная.