Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. Очень стильный корпус

Дизайн корпуса

Довольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако сегодня мы поговорим о достаточно интересном решении, которое за свои деньги предоставляет пользователю абсолютно все необходимое для сборки идеального компьютера. Менять этот корпус вы не захотите в ближайшие много лет, ведь качество продукта очень высокое.

Каркас

В последнее время производители компьютерных корпусов уже не знают, чем бы удивить потенциального покупателя. Кто-то ради этого придумывает новые форматы корпуса, а кто-то использует больше стеклянных панелей. Собственно, корпус Xigmatek Lamiya отличается вторым видом бонусов, так как у него не только на боковой панели вставка из стекла, но и на фронтальной. Спереди стекло придерживается дополнительными декоративными элементами, которые не несут в себе никакой практической пользы, а сбоку стеклянная панель крепится на стандартные четыре винта с накатанной головкой. Остальная часть корпуса окрашена в черный цвет и смотрится достаточно интересно и необычно, хотя нельзя сказать, что черный параллелепипед может у кого-то вызвать чувство восторга. Тем не менее, корпус смотрится долго и стильно, а нам большего и не нужно — все же это корпус для ПК, а не элемент декора.

Особенности

Конечно, внутри корпуса Xigmatek Lamiya довольно много свободного пространства для использования практически любых современных компьютерных комплектующих. К примеру, вы можете поставить видеокарту буквально любой длины и она влезет без проблем, ведь в основном отсеке нет лотков для накопителей, нет оптического привода и прочих деталей, которые могли бы помешать. Более того, производитель отделили в отдельный отсек слот для блока питания и накопителей, так что они между собой вообще не контактируют. Это довольно приятно, ведь производитель условно разделили нагрев от блока питания и основных компонентов. В том же отсеке с блоком питания находятся и накопители, которые даже обдуваются порывом воздуха из переднего радиатора. То есть, в плане «начинки» вопросов к корпусу нет — очень грамотно собрано, без лишних проблем и недостатков.

Итог

Если посмотреть на корпус более пристально, то вы заметите определённые мелкие детали, которые тоже играют важную роль. Начнем с того, что у корпуса имеются четыре ножки, расположенные по краям корпуса — они позволяют корпусу не приставать к полу, тем самым собирая пыль, плюс гасят вибрации и придают большей устойчивости. Далее, на фронтальной стороне стекло занимают всю плоскость, но по краям есть декоративные сетки радиатора, сквозь которые холодный воздух будет втягиваться внутрь, тем самым обеспечивая равномерное распределение температуры. Это большое преимущество, о котором многие производители банально забывают при создании своих корпусов. И, конечно, стоит отметить высокое качество сборки и материалов — Xigmatek Lamiya очень порадовал высочайшим качеством, такого мы уже давно не видели. Идеальный выбор на тот случай, если вы хотите корпус на века.Компьютерный корпус достаточно интересный и выполнен крайне привлекательно — у него есть и стиль, и практичность, и довольно обширный набор преимуществ. Нельзя сказать, что производитель может похвастаться чем-то совершенно уникальным, но если вы очень хотите качественный корпус за разумные деньги, то стоит обратить внимание на данную новинку. За свои деньги это просто отличное решение, позволяющее не переживать о качестве сборки или охлаждении компонентов, что довольно важно.